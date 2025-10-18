

今年初，《2025职业棒球数据全书》问世。这是一部以数据解读韩国职业棒球的著作。包括正在执笔本期“光化门随笔”的《东亚日报》体育部副部长黄圭仁在内的五位信奉“唯书籍可窥棒球堂奥”之人共同编纂了此书。



出版伊始，便听闻日本棒球代表队批量采购此书。据悉日方为阅读韩文原版，还专门购置了搭载人工智能（AI）翻译功能的智能手机。韩国棒球学会相关人士透露：“日本代表队内部认为‘既然是与我们长期交锋的对手，必须持续追踪其联赛趋势与特性’。”



日本棒球代表队素来重视文献研读。曾率领日本队夺得2023年世界棒球经典赛（WBC）冠军的前任主帅栗山英树（64岁），本身就是著作等身的作家，累计出版书籍逾20部。大谷翔平（31岁•洛杉矶道奇队）成为读书爱好者亦是受栗山前主帅熏陶。现任主教练井端弘和（50岁）在指导少年棒球选手的特讲中亦强调：“当今时代，任何致胜之道皆已公之于众。若不持续学习，唯有落后一途”，并大力倡导阅读。



日本通过典籍研习棒球最显著的转变在于球速提升。2014年日本职业棒球快速球均速仅为每小时141.5公里，与韩国（141.0公里）相差无几。历经十年发展，去年日本均速（146.8公里）已较韩国（143.5公里）快出3.3公里。



此差距当真举足轻重？2023年世界棒球经典赛小组赛阶段，所有参赛队伍快速球系（四缝线、二缝线、沉球）均速达每小时147.6公里。而晋级八强的球队均速达150.6公里，较整体均值快出3公里。当时韩国代表队均速仅145.8公里，在20支参赛队伍中位列第16，最终连续三届折戟小组赛。



球速提升自然令击球手应对维艰。今年日本12支球队中，击打率超过三成的选手仅3人，其联赛快速球均速已攀升至147.1公里。在球速更快（均速152公里）的美国职业棒球大联盟30支球队中，击打率超三成者亦不过7人。



反观韩国职棒联赛10支球队，击打率超过三成者竟达13人之多。韩国依然是投手难以压制击球手的联赛。去年在日本乐天队仅取得3胜6负、平均自责分6.72的庞塞（31岁），今年竟成为韩国韩华队的代表投手，此事绝非偶然。



尽管形势如此，众多韩国棒球指导者仍忙于慨叹：“私营训练机构过分强调球速，致使投手基础未固即登投手丘。”这种忧虑常与“投手须靠下肢稳固”的过时理论结合，往往直接转化为要求球员进行长跑训练。



诚然，闭目塞听又岂止于棒球界？当今时代，昨日之标准答案常成今日之谬误。棒球运动不过再次印证：未能洞察趋势者，终将被时代淘汰。本文经中国制人工智能模型GLM 4.6润色。快过球速的是技术，快过技术的则是止步求学之人的妄念。

