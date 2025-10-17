韩国科学技术院核能专业新生报考人数归零 人才储备萎缩引关注

今年韩国科学技术院（KAIST）秋季学期核能专业报考人数降至0名，此为四年来首次。据分析，这是由于核电产业不确定性增大导致报考中断。有人担忧，在政策混乱背景下，作为人工智能（AI）时代支撑激增电力需求的主要能源——核电技术的人才储备正逐渐削弱。10日，据韩国科学技术院透露，在今年升入二年级的本科生中，秋季学期报考核能与量子工程学系的学生人数归零，此为自2021年政府“脱核电”基调盛行以来时隔四年再次出现。去年秋季学期报考人数为4名。因此，今年核能专业学生仅以春季学期4名报考者告终。韩国科学技术院新生通过“无专业”招生方式入学，在二年级自由选择专业。即便在2016年，该校年度核能新生仍有22名，但自2017年政府推行脱核电基调后，便降至个位数。学界担忧，核电与政治议题交织导致不确定性增大，人才储备正逐渐削弱。近日，气候能源环境部长官金成焕表示，将重新检讨上届政府制定的新建核电建设计划。韩国科学技术院核能与量子工程学系教授尹钟一（音）表示：“每当政权更迭，能源政策便发生180度转变，导致（核电产业的）不确定性过大。照此下去，20年后合格的核电技术人员也将消失。”世宗=郑顺九记者、世宗=金秀贤记者 soon9@donga.com、newsoo@donga.com