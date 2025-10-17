SK集团时隔8年摆脱支配结构风险

最高法院（大法院）在崔泰源SK集团会长与彩蝶艺术中心馆长卢素英离婚诉讼中推翻二审判决，支持崔泰源一方，SK集团对此表示欣慰。自崔泰源2017年7月向法院申请离婚调解程序以来，时隔约8年，他终于摆脱了与卢素英之间财产分割问题引发的支配结构风险。若维持上诉审（二审）判决结果，崔泰源可能需出售部分所持SK股份或通过抵押申请贷款。上诉审法院认定的卢素英财产分割份额为1.3808万亿韩元。据当时法院公布，崔泰源财产总额为3.9883万亿韩元，其中除股票外，房地产、现金等财产估值约5000亿韩元。截至6月底，崔泰源持有SK株式会社17.9%股份，并通过此控制SK电讯、SK创新等主要子公司。财经界评价称，此次判决将使SK集团减轻在卢泰愚政府时期凭借不正当支援扩张集团规模的嫌疑。该嫌疑指通信（SK电讯）等SK集团主力业务系通过卢素英父亲卢泰愚前总统的秘密资金等政府不正当支援发展壮大。上诉审曾以卢泰愚前总统夫人金玉淑女士保管的“鲜京300亿”备忘录为依据，认定秘密资金流向SK集团，且卢素英一方在SK集团扩张过程中贡献较大。但最高法院撤销上诉审判决并将案件发回重审，使SK集团经营权风险大幅降低。崔泰源本人也可摆脱个人事务困扰，更专注于人工智能（AI）业务扩张等集团经营当务之急。SK相关人士表示：“期盼通过此次判决消除‘SK集团依靠秘密资金成长’的误解，恢复集团成员名誉与自豪感。集团今后将全力投身经营。”崔泰源受日本软银集团会长孙正义邀请前往美国总统唐纳德•特朗普的私人别墅海湖庄园，已于当日经首尔金浦商务航空中心出境。卢素英方面律师表示：“无特别声明。”朴贤益记者、朴钟敏记者 beepark@donga.com、blick@donga.com