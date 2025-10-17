韩美最后阶段关税谈判加快速度……最后关头不可掉以轻心



因3500亿美元（约496万亿韩元）对美投资存在分歧而一度面临难关的韩美关税谈判开始加速推进。为进行谈判而访问美国的韩国经济副总理兼企划财政部长具润哲解释说：“现在处于快速协调阶段。”美国财政部长贝森特也表示：“与韩国的谈判似乎即将结束。预计10天内会有结果吧。”有预测称，两国将在本月底在庆州举行的亚太经合组织（APEC）峰会之前达成协议。



特朗普政府最近似乎在一定程度上接受了韩国的解释，即他向韩国要求的“预付现金”式对美投资可能引发外汇危机，因此不能接受。3500亿美元相当于9月底韩国外汇储备4220亿美元的83%，数额巨大。作为对此的最低限度的安全装置，韩国一直向美国要求韩美中央银行签订相当于“美元负存折”的无限制货币互换协议。



据悉，两国正在就几个方案进行讨论，其中包括，虽然不是“无限制”，但签订防御韩国外汇市场所需规模的货币互换协议，以及以韩元为基础而不是以美元进行投资的方案等。据悉，美国财政部为支援遭受外汇不足的阿根廷利用自身资金签订的200亿美元货币互换协议也是参考事项。美国为了更加集中于最近激化的与中国的贸易矛盾问题，正在急于与韩国达成协议。



即使就货币互换问题打开突破口，需要解决的课题也堆积如山。在3年零3个月的特朗普政府剩余任期内，用现金而不是贷款和担保投资3500亿美元，实际上是不可能的。美国提出的两国前期将投资利润各分一半、收回本金后美国拿走90%利润的方案也不正常。美国单方面指定投资项目，这也是希望投资韩国企业相关事业的韩国无法接受的条件。



特朗普最近还在重申“韩国同意预付3500亿美元”，其反复无常仍是突发变数。在为美国提供妥善解决谈判问题的“名分”的同时，为实现“国家利益最大化”的韩国目标，韩国政府在达成最终协议之前不能有丝毫的松懈。

