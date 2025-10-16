一名60多岁户主因遭受3000万韩元网络诈骗后身亡

因语音网络诈骗损失数千万韩元的一名60多岁户主，在一个月后做出极端选择的事实，在审判过程中被迟后揭露。光州地方法院刑事合议11部（部长法官金松现）于15日，对因违反通信诈骗受害返还法嫌疑被不拘留起诉的金某（24岁）判处2年徒刑，并当庭逮捕。金某被指控于去年1月3日在全罗北道益山市从60多岁的李某处收取2000万韩元现金后，移往京畿道转交给其他组织成员等，在大约一个月期间，在光州、全罗南道长兴、全罗北道群山市和全州市、仁川等地，从6名受害者处分8次共骗取2.3亿韩元。向金某下达指示的语音网络诈骗组织，以“提供低息贷款”“个人信息泄露”等借口欺骗受害者，骗取钱财。该组织分为总负责人、管理负责人、呼叫中心、收款负责人、招募负责人等角色，周密行动。他们为了招募像金某这样的“收款负责人”，利用就业网站，制作实际上不存在的假公司主页欺骗求职者。曾是求职准备生的金某，被名为“屏幕高尔夫用品公司”的地方欺骗，以“用品交易收款”等名义交付现金。然而，该企业是语音网络诈骗组织制作的假公司。审判庭表示：“被告人在一定程度上认识到语音网络诈骗组织的存在，并参与了犯罪行为”，“考虑到了产生多名受害者这一点。”但补充道，“被告人在犯罪后主动向警察提交证据，承认自己的角色，并在经济困难中深刻反省”，这一点在量刑时被酌情考虑。在审判过程中，确认了6名受害者中有一人在遭受诈骗受害后死亡的事实。受害者李某于去年1月向金某交付2000万韩元，次日又向其他收款负责人追加交付1000万韩元，共损失3000万韩元。经济困难的他，未向家人告知受害事实，于一个月后的2月，在公寓跳楼身亡。家属陈述道：“在遭受语音网络诈骗受害后，深受巨大冲击和绝望感折磨，做出了极端选择。”李亨胄 peneye09@donga.com