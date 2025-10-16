外国粉丝热情跟唱《Golden》韩语副歌，EJAE表示深感自豪

“付出努力后取得好结果，心中只有感激和自豪。”奈飞动画《K-Pop恶魔猎人》原声带《Golden》的作曲家兼歌手李在（EJAE，34岁）15日上午在首尔龙山区CGV龙山I Park Mall举行的座谈会上笑着说道：“两个月前我还只是一名作曲家，突然（作为歌手也）受到喜爱，感到陌生又神奇。”她参与的歌曲《Golden》在美国公告牌主流单曲榜“Hot 100”和英国官方单曲榜“Top 100”上分别连续8周位居榜首。作为美籍韩裔参与《K-Pop恶魔猎人》歌曲创作的感想，她表示：“如今在全球不仅是K-Pop，所有‘K’内容都广为人知”，并称“作为韩国人感到非常自豪”。EJAE在创作《Golden》时特别重视一点，那就是“在副歌中加入韩语歌词”。她表示：“通过《K-Pop恶魔猎人》的歌曲展现韩国文化非常重要”，并称“在美国首映式上，当地观众用韩语完整跟唱了‘永远无法打破’这段副歌，感到无比自豪”。作为演员申英均前国会议员的外孙女，她曾在SM娱乐担任练习生超过10年，但当时未能实现出道梦想。EJAE表示：“成长过程中难免会受到伤害”，并称“当时多次被拒绝的经历我并不视为坏事”。“我理解到人们都有属于自己的时机。更重要的是成长。失败时保持‘没关系，再试一次’的心态很重要。怀着这种心态我坚持了下来，音乐拯救了我。虽然梦想成为歌手，但作曲家或工程师也是可行的道路。那时我开始制作节拍，每天12小时。”EJAE凭借《K-Pop恶魔猎人》原声带正式在全球音乐市场崭露头角。动画《K-Pop恶魔猎人》及其收录曲《Golden》已被视为明年美国奥斯卡奖和格莱美奖的有力候选。她表示：“老实说非常想获奖”，并称“（如果获奖）简直会晕倒，可能会一直哭”。未来艺术家EJAE将走向怎样的道路？她表示：“希望继续作为作曲家成长，并想在连接K-Pop和美国流行音乐的同时进行创作。”她列举了希望合作的K-Pop组合为Aespa和防弹少年团（BTS）。“Aespa很符合我追求的音乐风格。防弹少年团若能合作将非常荣幸。特别希望能在我创作的歌曲中融入（田）柾国的声音。”金泰彦记者 beborn@donga.com