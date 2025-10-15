韩国军方：“朝鲜正在军分线附近建设4处10公里长的反坦克屏障”

据悉，朝鲜在非军事区建设的反坦克隔离屏障有4处，总长度达10公里。这是首次确认朝鲜在军事分界线附近设置反坦克屏障的位置和总长度等具体情况。国民力量党庾龙源议员办公室14日从联合参谋本部收到的资料等显示，朝鲜在军事分界线以北2公里处的建设了4处长约2.5公里的反坦克屏障。构筑屏障的地区是京畿道汶山和赤城、江原道的铁原和高城等，如果连接各地区设置的反坦克屏障，长度约为10公里。屏障高约4-5米，宽约2米，南侧为混凝土墙体，墙后砌有厚土支撑墙体。朝鲜从去年4月起投入大规模人员，在军事分界线附近设置反坦克屏障等“对韩断绝”工作，同年12月底中断了工作。据悉，此后随着气温上升，朝鲜从今年3月起不定期进行了工作。庾龙源办公室经用欧洲卫星企业“冰眼”的高性能影像雷达卫星最近拍摄的照片进行解读，确认了军分线周围清晰的“白色线”。但据了解，朝鲜目前并未再进行屏障建设工作，为确保屏障周边视野畅通，正在进行大规模的平整建设。庾龙源就朝鲜的反坦克屏障表示：“这是象征性地展现朝鲜提出的‘两国论’的构造物，是韩半岛版柏林墙。”他还强调：“应尽快采取军事措施，例如将其反映到我们的行动计划中。”李允泰记者 oldsport@donga.com