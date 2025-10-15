自主派“独自狂奔”……“南北两国论将成为政府立场”

韩国统一部长郑东泳就“韩朝和平两国论”表示：“我认为这将被确定政府立场。现在正在（国家安全保障会议上）讨论。”郑东泳就任后一直主张“南北（韩朝）和平两国论”，称“南北实际上是两个国家”。郑东泳14日在国会外交统一委员会统一部国政监查中，对国民力量党议员安哲秀提出的“是否继续主张两国论”提问作出了上述回答。当安哲秀等议员指出“（郑东泳的）两国论是否违反宪法”时，郑东泳表示：“指的是在走向统一的过程中形成的特殊关系中的两国论。不是在法律上承认（国家）。”他还主张：“将‘和平两国’制度化，就是打开统一的大门。因为现在不能走向两个国家，所以不能走向统一。”在野党主张郑东泳的意见和国家安保室长魏圣洛“不支持、不认可两国论”的意见不一致，郑东泳对此反驳称：“魏室长说没有承认过两国论，这是法律上的承认，我的立场也是如此。我和安保室长的立场没有差异。”郑东泳还就政府外交安保团队内“自主派和同盟派之间发生冲突”的争议表示：“没有自主的同盟是没有主见的，没有同盟的自主会导致孤立。我认为现政府的外交安保团队都是自主的同盟派。”他还主张：“区分自主派和同盟派在20年前可能是一个有效的概念，但现在（政府）是一个团队。”对此，总统室人士表示：“可以理解，这是作为统一部长可以说的话。”统一部当天发表了机构调整方案，正式宣布新设负责开城工业园区正常化业务的和平合作地区推进团和恢复开城工业地区支援财团。2005年正式启动的开城工业园区被认为是南北经济合作的象征，但2016年2月全面停工。郑东泳当天在国政监查业务报告中表示：“将恢复开城工业园区支援财团，为重启开城工业园区做准备。”统一部当天表示，将于15日对组织调整方案进行立法预告，其主要内容为，恢复尹锡悦政府时期缩小或废除的南北会谈本部等交流合作专门部门，并将员工名额从533人增加到600人。權五赫 hyuk@donga.com