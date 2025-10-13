今年以来美元兑换韩元平均汇率为1412.2，比外汇危机时期还高

据统计，截至10月10日，今年以来韩元对美元平均汇率为1412.23：1，高汇率正在成为“新常态”。这比1998年国际货币基金组织外汇危机后的平均汇率（1394.97：1）还要高。如果这种趋势持续下去，今年年均汇率有望达到历史最高值。在美元明显出现“弱势”时期，韩元仍在贬值。据韩国银行12日透露，从今年1月2日到10月10日，韩元兑美元的平均汇率（以一周交易收盘价为准）为1412.23：1。目前到年底还剩两个多月，平均汇率远超1400：1。11日凌晨2点的夜间交易收盘价还达到1427.00韩元。如保持这种趋势，预计今年平均汇率将超过1400线，超过1998年的平均汇率，韩元价值跌至历史最低值。受去年底爆发的紧急戒严事态的影响，韩元兑美元汇率今年4月9日达到年中最高点1484.1韩元。此后，由于对总统选举在即的5月政局稳定的期待感，月平均汇率回到1300韩元左右。然而，由于未能与美国就3500亿美元（约500万亿韩元）规模的对美投资方式达成一致，韩元兑美元的汇率已再次回到1400韩元水平线。友利银行经济学家朴炯重（音）表示：“现在的汇率上升意味着韩国经济的基础体力较弱。应该把1400韩元左右的汇率视为新的均衡点，制定中长期对策。”韩在熙记者 hee@donga.com