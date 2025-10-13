金正恩的“生存外交”登上巅峰……须警惕其华丽转身



朝鲜10日晚在平壤金日成广场出动大规模兵力和装备举行庆祝劳动党建党80周年阅兵式。朝鲜展示了包括新型洲际弹道导弹“火星-20”、高超音速导弹等战略武器以及新型坦克“天马-20”、无人机发射车等常规战斗力的现代化成果。主席台上，中国总理李强、越南共产党总书记苏林、俄罗斯国家安全会议副主席梅德韦杰夫站在金正恩两侧。金正恩决心持续加强国防力量，并表示“将在反对不正义和霸权的共同斗争中尽自己的责任”。



可以说，此次阅兵展示了朝鲜“生存外交”的巅峰。金正恩9月3日在中国的战胜节阅兵式上与中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京并排站在一起。一个多月后，他又在平壤打造了中俄二号人物站在两侧、自己站在反西方阵营中心的场面。不仅如此。他还迎来越南和老挝国家元首等十余国代表团，营造了多边外交舞台，展示自己不再是“孤立”的国家，并在阅兵式上展示“最强核战略武器”，夸耀朝鲜事实上是核保有国。



朝鲜的这种地位变化，可能是在通过核武器和导弹高度化获得的自信基础上，迅速搭上美中霸权竞争产生的新冷战气流的结果。在此过程中，朝鲜采取了向俄罗斯派兵等冒险主义赌博、进而通过俄罗斯迂回接近中国的独特的等距离生存战略。虽然是靠这样的办法实现了外交上的飞跃，但金正恩不可能不知道，现在是朝鲜外交的巅峰时期，今后将进入处于不确定性中的下坡路。金正恩的气焰高涨今后会引发怎样的外交图谋，还有待观察。



朝鲜8月已通过外务省局长协议会提出“对敌国采取外交先发制人的应对”，预告了进攻性外交行动。就像金正恩8年前在战争前夕的韩半岛对抗局势下宣布“完成核武力”后主导了戏剧性的对话转换一样，接下来他很有可能再次出现绚丽的转身。金正恩不久前向美国总统特朗普表示，“如果你放弃无核化执念，我没有理由不当面相见”，打开了对话的可能性。令人好奇的是，韩美是否正在就随时可能发生的朝美“直接交易”进行着充分的协调。

