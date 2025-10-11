禁止英语幼儿园-防止“杀手”题……奇怪的教育法案之国



在2026学年度大学修学能力考试（高考）9月模拟考试临近的8月底，韩国国会举行记者会，呼吁通过《高考“杀手题”防止法》。“杀手题”是指超出教学范围的超高难度高考题。作为脱离教育课程的试题，“杀手题”又分为“火题”和“水题”，每年高考结束后还会出现“哈佛大学教授解答高考英语题”“化学系教授解答高考化学杀手题”等讽刺韩国高考的视频。最终，甚至出现了修改《促进公共教育正常化及限制提前教育的特别法》条款、把高考纳入限制提前教育对象的《“杀手题”防止法》。



国会还提出了防止过度提前学习的所谓“防止小学医学班法”。现行《公教育正常化法》中还增加了课外班不能教授超出正规教育课程之前的内容，或者在课外班学生选拔过程中不能出脱离学校级别教育课程题目的规定。禁止以未满36个月婴幼儿为对象进行教学和国际化（英语）教育的《学院的设立、运营及课外辅导相关法律修订案》也在国会审议中。这就是所谓的《英语幼儿园禁止法》。



上个月底在国会举行的“婴幼儿私教育问题与限制方案讨论会”上，有人提议实行设置家庭私教育费支出上限的“私教育总量制”，因此不久后可能会出现“私教育费支出总量制法”。



这些法案的背景是约达30万亿韩元的私教育费。教育部和统计厅调查得出的去年小学、初中、高中的私教育费总额为29.2万亿韩元。去年已经创下了历史最高值，但私教育对象年龄层正在扩大到婴幼儿和重考生，因此明年公布的今年支出额也很有可能再次创下最高纪录。由于出生率低，学龄人口逐渐减少，却又出现了比大韩民国全体国家研发预算（2024年为26.5万亿韩元）更大的费用用于私教育的奇异现象。



如果法案获得通过，能减少课外辅导吗？《禁止英语幼儿园法》被提出后，政府禁止了被称为“4岁考试”的英语幼儿园入园前等级测试，首尔江南地区的著名英语幼儿园最近向家长们通报了变更的政策。也就是说，只有同系列语学院英语准备班出身的学生才能入学。家长们虽然对法案的宗旨表示同感，但担心靠法律来限制最终只会降低进入课外辅导市场的年龄层。



虽然通过修改法律可以立即抑制私教育需求，但如果对公教育的信任不能马上恢复，很有可能反复出现“为升入英语幼儿园而注册另一个英语课外班”的恶性循环。与国家研发预算规模相当的资金集中到私教育上，并不是因为信任私教育，而是因为学生和家长都不信任公教育。



去年11月，韩国教育开发院在诊断私教育过热现象的报告中分析称，“高考政策持续性不足导致的不信任，表现为依靠私教育确保信息的倾向”。如果高考政策没有一贯性，忽左忽右，反复无常，只会增加学生和家长的焦虑，那么即使出现新名字的法案，也很难阻止私教育过热现象的发生。

