137场！孙兴慜迎战巴西 将创韩国球员A级赛出场新纪录

正展现出巅峰射门感觉的“超级索尼”孙兴慜（33岁，洛杉矶FC）能否在对阵“桑巴军团”巴西时打入庆祝创造新纪录的进球呢？由洪明甫主教练（56岁）率领的韩国国家足球队将于10日下午8时在首尔世界杯体育场与巴西队进行友谊赛。队长孙兴慜若在对阵巴西的比赛中登场，将创造韩国男足运动员A级比赛出场次数独居首位（137场）的新历史。截至9日，孙兴慜与前韩国国家队主教练车范根（72岁）并列排在首位（136场）。韩国在与世界杯最多夺冠（5次）的巴西历次A级比赛交锋中以1胜7负处于明显下风。韩国在A级比赛中唯一一次战胜巴西是1999年在首尔蚕室奥林匹克体育场举行的友谊赛。当时韩国队在比赛第45分钟由金度勋（55岁）打入制胜球，以1比0击败了拥有“左脚大师”里瓦尔多（53岁）、“传奇边后卫”卡福（55岁）等球员的巴西队。孙兴慜自2010年入选成年国家队以来曾四次对阵巴西，均尝败绩。在A级比赛中总计打入53球的孙兴慜还从未攻破过巴西队球门。在2022年卡塔尔世界杯上，他在因眼眶骨折戴着面部保护罩出战的16强赛中遭遇巴西以1比4告负。当时韩国队由中场球员白昇浩（28岁，伯明翰城）凭借强力远射得分避免了被零封的尴尬。在卡塔尔世界杯之后时隔2年10个月再次迎战巴西，孙兴慜将力争一雪前四次失利之耻。今年8月离开托特纳姆热刺（英格兰）转会至洛杉矶FC（美国）的孙兴慜，近期在美国职业足球大联盟（MLS）5场比赛中攻入7球。在转战美国后举行的A级比赛中他也状态火热。孙兴慜在上月先后对阵中北美强队美国、墨西哥的美国访问友谊赛两场比赛中各入一球。国际足球联合会（FIFA）排名第23位的韩国队凭借孙兴慜的出色发挥以2比0击败美国（第16位），并与墨西哥（第14位）2比2战平。到访韩国的巴西代表队中包括在2024至2025赛季攻入22球的边锋维尼修斯•儒尼奥尔（25岁，皇家马德里）、前锋理查利松（28岁，托特纳姆热刺）、防守型中场卡塞米罗（33岁，曼彻斯特联）等众多明星球员。在巴西球员中保持A级比赛最多进球（79球）纪录的内马尔（33岁，桑托斯）因伤未能随队前来。近期，巴西队未能展现出昔日被称为世界最强时的压倒性比赛表现。巴西在2026年北美中美世界杯预选赛南美区比赛中仅以第5名的成绩艰难晋级，南美赛区前6名才能获得直接晋级世界杯正赛的资格。在此过程中，巴西的国际足球联合会排名一度跌至第6位。为重整旗鼓，巴西于今年5月任命曾五次率领球队问鼎欧足联（UEFA）冠军联赛（UCL）的“名帅”卡洛•安切洛蒂（66岁，意大利）为球队主教练。这是巴西时隔60年再次将国家队帅印交给外籍教练。鄭允喆 trigger@donga.com