美国或将把仿制药排除在药品关税清单之外，韩国主力产品前景仍不明朗

美国唐纳德•特朗普政府正在推进征收药品关税的过程中，预计仿制药最终将被排除在关税征收范围之外。但占对美药品出口约60%的生物医药品仿制药（生物类似药）能否同样获得豁免仍不明确，预计短期内行业混乱将不可避免。8日（当地时间）《华尔街日报》报道称，美国政府计划在药品关税中排除仿制药类别。白宫副发言人库什•德赛向该报表示：“目前未积极考虑依据《贸易扩展法》第232条对仿制药加征关税。”商务部发言人也表明相同立场称，“第232条调查不会导致对仿制药征收关税。”此前，特朗普总统曾指示根据《贸易扩展法》第232条开展药品关税调查，商务部自4月起针对仿制药成品、非仿制药及原料药等品类启动调查程序。该条款规定，当认定进口商品威胁国家安全时，总统可采取紧急进口限制或高额关税等措施。此次美国政府表态意味着关税征收范围已大幅收缩。立场转变的主因在于美国对海外仿制药存在高度依赖。据韩国生物协会统计，构成美国处方药90%份额的仿制药原料，主要生产基地集中于印度和中国。然而对于韩国主力出口品种生物类似药的关税政策，目前尚未获得明确表态。韩国生物制药巨头Celltrion与三星Bioepis作为核心生物类似药企业，其对美销售额分别占公司总销售额的34%与25%。崔智媛记者 jwchoi@donga.com