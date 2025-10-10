走下坡路时蹬踏板的共同民主党“改革自行车”



“改革就像自行车踏板一样。要一直蹬才不会摔倒。”



共同民主党代表郑清来2日表示：“司法改革、从虚假造假信息中挽救国民损失的改革也将在中秋长假后公布。”郑清来代表就改革多次强调的事情之一，就是“自行车论”。他用停下来就不能站住的双轮自行车、设计成只能向前而不能倒退的自行车的特点来比喻改革。



蹬改革踏板的结果，正如郑清来代表所宣称的那样，“检察改革”立法已在中秋节前由共同民主党主导完成。上台4个月后，就完成了卢武铉、文在寅政府时期未能完成的调查权和起诉权分离等根本性的检察改革。



检察机关内部对废除检察厅的抵抗比预想的要少。李在明总统在上次总统选举中正面提出了检察改革公约，结果顺利当选。检察官的补充调查权等党政之间意见相左的细节，在泛政府检察制度改革专班进行事后讨论，也发挥了减少杂音的作用。



相反，共同民主党推进的“司法改革”，则从一开始就预告了前路艰险。不少人评价称，企图以大法院院长曹喜大被疑干预总统选举和部长审判官池贵渊涉嫌接受受贿性招待等为由要求弹劾和辞职，并以此作为司法改革的名分，是一招臭棋。除了大法院全员合议机制在总统选举一个月前以“有罪”为宗旨发回重审李在明涉嫌违反选举法一案这一事实外，共同民主党未能提出司法部门干预总统选举的具体依据。在在野党批评这是“泄愤式打压司法部门”的声音中，司法改革的本质变得模糊，只留下了疑点。此外，为了减少审判延迟而增加大法官人数，也只是引发了怀疑，认为这实际上是为了削弱“由曹喜大主导的大法院”的权力。



越是这样，越应该花时间公开讨论为什么需要司法改革，通过说服形成国民共识。尽管如此，强硬派议员们还是以“单独运球”横冲直撞。党代表带头要求猛踩踏板，议员们也争相向前冲。最具代表性的是，在没有与领导层商议的情况下举行的国会法制司法委员会曹喜大听证会，和部分议员在没有明确根据的情况下提出的曹院长和前国务总理韩德洙等四人会晤疑惑。允许对法院审判进行宪法诉愿的“审判诉愿制”相关法案也有可能违反以三审制为基础的现行宪法。



左冲右突的司法改革余波导致党政支持率同时下降后，变得焦急的反而是总统室。虽然总统室高层人士要求“安静的改革”，但执政党似乎没有倾听。甚至有人说，形成了与尹锡悦政府180度不同的垂直党政关系。



郑清来代表的自行车论一半是正确的，一半是错误的。为了避免摔倒而必须踩自行车踏板，是在平地或上坡路上。目前，仅泛执政圈议席就达188席，政治格局类似于即使什么都不做也能加快速度的下坡路。在下坡路上蹬踏板只会增加碰撞事故的危险。现在共同民主党需要的是精巧的操纵和调节速度的刹车。

