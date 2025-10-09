高市早苗当选日本自民党总裁 将成首位女性首相

“日本回来了（Japan is back）。”日本执政党自民党新任总裁高市早苗4日在总裁选举中以压倒性优势获胜，日本首位女性首相时代由此开启。一直强调重建“强大日本”的她，预计最早于15日在国会被指定为首相。有评价认为，自安倍晋三前首相于2022年7月遇刺后逐渐淡化的日本保守色彩，时隔3年回归强硬保守。也有观测指出，韩日、韩美日合作可能亮起红灯。高市早苗一直参拜合祀太平洋战争A级战犯的靖国神社。但她就任首相后是否会参拜，仅表示“将妥善判断”，言辞谨慎。外界关注她是否将参拜于17日至19日举行的秋季例行大祭。日本媒体8日报道称，高市早苗考虑到周边国家反对，此次正朝保留方向协调。高市早苗强调“使日本列岛强大富裕”的口号，并继承“安倍经济学”推出“早苗经济学”，预示将扩大财政和金融缓和。受此影响，日本股市6日和7日连续创下新高。日元兑美元汇率也于8日跌至152日元区间，创8个月来最低水平。美国总统唐纳德•特朗普6日（当地时间）通过Truth Social表示“日本选出了首位女性首相”，并致以祝贺。韩国总统室和外交部表示：“随着韩日间穿梭外交得以恢复，期待与日本新任首相也积极开展交流。”东京=黄仁灿 常驻记者、申娜莉记者 hic@donga.com、journari@donga.com