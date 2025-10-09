中俄二号人物访问朝鲜……这次是“平壤举行阅兵式”

中国权力排名第二的国务院总理李强和俄罗斯总统普京的亲信、俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫10日将出席朝鲜劳动党建党80周年纪念活动。朝鲜国务委员长金正恩和中俄二号人物将并肩站在朝鲜举行的阅兵式上。这距离9月3日为纪念中国人民抗日战争胜利80周年朝中俄三国首脑一同登上天安门岗楼，时间过去了一个多月。中国外交部7日以发言人名义发表声明说：“应朝鲜劳动党中央委员会和朝鲜民主主义人民共和国政府的邀请，中共中央政治局常委、国务院总理李强将于9日至11日出席朝鲜劳动党建党80周年庆祝活动，并对朝鲜进行正式友好访问。”这比2015年中国五号人物、政治局常委兼中央书记处书记刘云山被派遣参加70周年建党活动阅兵式还要高一级。这也是自2009年时任国务院总理溫家宝访问平壤后，中国总理时隔16年再次访朝。在俄罗斯，国家安全会议副主席梅德韦杰夫将访问朝鲜。梅德韦杰夫2008年至2012年代替普京担任总统，2012年普京再次当选总统后，一直担任总理至2020年。在越南，权力排名第一的越南共产党总书记苏林等人也将访问朝鲜。预计金正恩将和他们一起站在在金日成广场举行的大规模阅兵式主席台上，观看针对韩国、美国和日本的最新武器。金正恩4日出席武器展示会“国防发展-2025”时威胁说：“韩国领土究竟能否成为安全的地方，应由他们自己判断。”朝中俄最高层再次聚在一起，可能是为了在美国总统特朗普和中国国家主席习近平出席在庆北庆州举行的亚太经合组织（APEC）峰会之前展示所谓的“反美联盟”。此外，美国要求韩国参与对中国的军事牵制。美国国防部印太助理国务卿提名人约翰·鲁（音译）当地时间7日在美国联邦参议院军事委员会批准听证会之前提交的书面答辩中表示：“韩国军队可以为遏制中国作出贡献。韩国的远程火力、综合导弹防御、太空战和电子战能力将对应对两边（朝鲜-中国）威胁、加强遏制力产生有意义的影响。”申娜莉记者、纽约=常驻记者林宇善 journari@donga.com、imsun@donag.com