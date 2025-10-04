特朗普和金正恩“突然会晤”的可能性降低……韩国政府：“可能性尚未完全消失”

有分析认为，随着预计美国总统特朗普仅对韩国进行短暂访问，人们以庆北庆州亚太经合组织（APEC）峰会为契机提及的特朗普总统和朝鲜国务委员长金正恩在板门店举行朝美对话的可能性正在降低。韩国政府人士3日表示：“（特朗普总统的）日程上没有空闲，朝鲜也以‘不举行无核化对话’筑起高墙，从目前来看，难以期待朝美首脑成功举行对话的可能性。”不过他仍留有余地地表示：“2019年6月，特朗普总统在日本结束二十国集团（G20）峰会后突然访韩，在板门店举行会晤。鉴于这样的先例，可能性并没有完全消失。”其核心要义是，根据特朗普特有的突发性判断，仍不能完全排除举行戏剧性会晤的可能性。最近，特朗普和金正恩在APEC峰会前夕，就重启对话的可能性有过你来我往的表态。金正恩在9月21日的最高人民会议演讲中，首次直接提及特朗普就任后的“美好回忆”，并表示“没有理由不能见面”。白宫人士当地时间30日表示：“特朗普总统对无条件与金正恩委员长进行对话持开放态度。”此前，韩国总统李在明当地时间8月25日在白宫举行的韩美首脑会谈上，邀请特朗普出席APEC峰会，并提议“推进与朝鲜金正恩委员长的会面”。外交消息灵通人士表示：“朝美虽然通过实务渠道进行了沟通，但没有达到有意义的水平。”不过，也有分析认为，金正恩在参加中国战胜节活动之后，可能不想错过以与特朗普会面来展示自己国际地位的机会。因此，存在特朗普与6年前一样突然提议见面、金正恩予以回应的可能性，因此韩国政府也在密切关注。申나리 journari@donga.com