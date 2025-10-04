特朗普推动在APEC峰会前夕“当日往返访韩”

据悉，美国总统特朗普29日对韩国进行一天访问的日程正在推进中。这意味着，访韩日程有可能少于当初的预想。从9月27日起在庆北庆州举行的亚太经合组织（APEC）峰会周即将开始，峰会将于10月31日和11月1日举行。据悉，特朗普总统正在推动27日访日、28日举行美日首脑会谈、29日上午访韩，当天下午离开韩国的日程表。对此，韩国政府人士表示：“特朗普的访韩日程还没有最终确定。韩美之间的磋商还在进行中。”预计特朗普访韩期间将参加韩美首脑会谈和美中首脑会谈等日程。有分析认为，随着特朗普推进当天访韩的日程，中国国家主席习近平的访韩日程也可能相应调整。习近平为参加美中首脑会谈将于29日访韩，并在庆州停留到APEC峰会闭幕的11月1日。此前，特朗普在9月19日与习近平通电话后，曾在“真实社交”上表示，“已与习主席同意在韩国举行的APEC峰会上会面”。据悉，特朗普在访韩之前将访问日本，与新任日本首相举行美日首脑会谈。日本将于4日选出执政党自民党新总裁，并在15日左右举行的临时国会上通过首相指名选举新首相。日本《读卖新闻》3日报道称，特朗普正在推进访日期间与被朝鲜绑架的日本受害者家属面谈的安排。如果特朗普确定“当天往返”访韩，参加APEC峰会的可能性也将降低。特朗普在执政第一期的2018年也曾缺席在巴布亚新几内亚举行的APEC峰会。对于特朗普缩短访韩日程的可能性，有分析人士认为，这可能是受到了韩美关税谈判陷入胶着的影响。有分析认为，以特朗普访韩为契机提出的朝美首脑突然会晤成功的可能性也会降低。朝鲜国务委员长金正恩9月21日表示，如果美国放弃无核化谈判，他可以与特朗普会面。因此有人提出，以特朗普访韩为契机，特朗普和金正恩有可能像2019年板门店会晤一样突然会面。申圭镇记者、申娜莉记者 newjin@donga.com、journari@donga.com