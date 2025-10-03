美国陆军部长：“驻韩美军必须应对朝鲜-中国的威胁”

美国陆军部长丹尼尔·德里斯卡尔（照片）1日表示，驻韩美军的主要任务是应对中国威胁。这是在美国特朗普政府试图将驻韩美军的作用重新调整为牵制中国在内的东北亚多功能机动军的情况下作出的发言，因此有预测称，有可能导致驻韩美军的作用和规模的调整。德里斯卡尔1日在京畿道平泽驻韩美军基地汉弗莱营举行的记者见面会上，就“驻韩美军的主要任务是对中国还是朝鲜”的提问回答说：“两者都是基本威胁。”驻韩美军第八军代理司令威廉·泰勒也在回答同样的问题时表示：“同盟的任务是根据《相互防卫条约》维持最强大、最现代化的战斗力，以应对印度太平洋的任何威胁。”美国陆军部长是国防部下属陆军部的首长，全权指挥陆军预算、人力部署、作战支援等陆军相关政策。有预测称，在目前2.85万名规模的驻韩美军中，陆军占2万人左右，如果驻韩美军规模发生调整，陆军将成为优先顺序。对于最近美国国防部在内部组织网中将驻韩美军司令泽维尔·布伦森标记为三星中将而不是四星大将一事，德里斯科尔没有正面回答，只是回答说，“美国陆军最近本部人员增加过多了”。有分析认为，根据特朗普政府裁减将军的基调，美国将把驻韩美军司令的级别降为三星将军。孫孝珠 hjson@donga.com