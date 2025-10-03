巨大执政党三大改革加快速度……国会改革的讨论为何进展缓慢



1948年8月随着韩国政府成立而设立的检察厅，将在78年后消失在历史中。正如笔者在中秋节前返乡路广播中听到共同民主党领导层“让大家听到检察改革结果”的公开承诺一样，废除检察厅是根据中秋节前的立法时间表速战速决进行的。在执政党领导层要求对检察机关滥用调查权和起诉垄断权进行定罪的强硬声音中，“首先进行充分讨论”的慎重意见未能得到支持。



结束检察改革的共同民主党现在瞄准了三权分立的一个轴心司法部门。该党院内代表金炳基在就任100天的记者会上表示：“司法改革相关法律和杜绝虚假信息相关法律预计将于11月左右处理。”从该党代表郑清来的“大法院院长干嘛什么大惊小怪”的发言中，可以看出执政党“权力也有排名”的气流。



郑清来在国会交涉团体代表演说中对检察机关、法院、媒体表示：“这是以不受牵制的权力享受无所不为的权力的地方。三大改革是将不正常的东西放回原位，并根据时代进行修改。”虽然因为阵营不同，也有人怀疑三大改革的政治目的性，但也有不少国民对改革持相同意见。



强调三大改革的一方就像“传家宝刀”一样，打出“民意”旗号。但这里突然产生一个疑问。如果真的遵从民意，在为了实现无所不为的权力正常化的改革中，是否也该把国会改革纳入其中，进行“四大改革”?



统计厅（国家数据处前身）每年都会在名为“韩国社会指标”的国家认可统计中公布国民对国家机关的信任度。2024年国会信任度为26%，在国家机关中排名倒数第一。这比认为已不可能改革只能解散的检察机关（43%）还要低。法院的支持率为46.1%。国会在2023年和2022年都是倒数第一。



事实上，自2013年开始统计以来，国会一直处于最后一名。国民对国会的低信任度反映了对于过多的特权、其理念只服务自己阵营理论、相比民生更优先党利党略的反感。



因为民心如此，所以以前国会在新任期开始后会察言观色，首先强调“自我改革”。第20届国会通过了自动提交国会议员逮捕动议案、禁止议员聘用亲属担任助理等“放下议员特权法”。第21届国会处理了实行常时国会和公开国会议员会议出席率的《工作国会法》。这些法案都是在任期开始一年内通过的。



实效性和完成度争议依然存在，这些法案未能大幅改变国会。尽管如此，还是发出了国会议员们看民心眼色、努力反映国民意愿的信号。



恰好真心致力于三大改革的共同民主党在第22届议会选举当时承诺了国会议员“无劳动无工资”原则、新设惩戒时罚款制、常设国会伦理特别委员会等。李在明总统在总统候选人时期也把实行国会议员国民罢免制写进了公约集之中。



国民已经做好了为国会改革鼓掌的准备。相关法案也已经提出。如果想要“纠正全世界不正常”的巨大执政党，像当前的速度战一样出面进行国会改革立法，人们对于三大改革诚意的怀疑应该会消失吧！

