郑成湖批评尹锡悦方就饮食问题提出不满称其行为厚颜无耻

法务部长官郑成湖就申请保释的前总统尹锡悦方面所称“出庭时无法正常用餐”一事批评道，“此举实属厚颜无耻之举，须知此处并非酒店住宿场所。”郑长官1日在脸书发文批评称：“尹前总统应认清自己仅是因涉嫌内乱而被拘留的犯罪嫌疑人，并无资格要求特殊待遇。”上月29日，尹前总统的辩护律师金桂利在其个人YouTube频道表示：“以（尹前总统的）拘捕令实质审查为例，为完成上午7时出庭准备，需清晨6时起床，不仅无法享用正常早餐，午餐时段也仅能以杯面与饼干充饥”，主张在看守所被羁押状态下参与庭审实属侵害人权行为。对此，郑长官指出：“此番抱怨伙食的言行，莫非接下来还要要求看守所配备双人间并安装外卖应用程序？着实是厚颜无耻之举。”郑长官进一步强调：“希望尹前总统莫忘自己是以颠覆大韩民国内乱嫌疑被拘捕收押的身份。”针对其缺席庭审的情况，郑长官表示：“至少应在配合特检组传唤、执行拘捕令、出席庭审等司法程序的前提下，再谈论收容者权利，这才是曾任检察总长的法律人士应有基本姿态。当前所有局面，皆是被告人自行抛弃前总统尊严，拒不反省而滥用法律技术与煽动手段嘲弄司法秩序所酿成的后果。”郑长官补充说明：“除个别需要单独管理的情况外，对尹前总统的处置均与其他收容者完全一致，特此再度明确。不应期待获得首次拘留时那种隐秘不当的特惠。”尹前总统自今年7月10日因妨碍特殊公务执行等嫌疑再次被拘后，截至上月29日已连续12次未出席内乱案庭审。宋有根记者 big@donga.com