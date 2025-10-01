Musinsa计划12月进军中国 目标2030年开设100家以上店铺



时尚平台Musinsa开始攻略中国线下市场。该公司计划从12月在上海开设首家店铺开始，到2030年将店铺数量扩大至100家以上。



Musinsa表示，将于12月在上海淮海路开设自有品牌（PB）“Musinsa Standard”旗舰店。该店铺规模总计1300平方米（约400坪），是Musinsa Standard店铺中第三大的。年末，Musinsa还将在上海安福路开设线下编辑店“Musinsa Store”。Musinsa相关人士说明：“淮海路和安福路分别象征大众性和品味性，是代表性商圈，对于攻略当地消费者而言是最佳选址。”



以上海进军为起点，Musinsa计划到2030年在中国境内将店铺数量扩大至100家以上。明年上半年（1月至6月），Musinsa还将在南京东路、徐家汇、杭州等三个地区追加开设店铺。Musinsa旨在与中国电子商务平台天猫旗舰店联动，目标到2030年实现线上与线下整合销售额1万亿韩元。



Musinsa加快进军中国市场的步伐，其原因被解读为旨在当地吸收在韩国国内已确认的中国消费者需求。编辑店“Musinsa Store 圣水@大林仓库”第二季度（4月至6月）的中国消费者交易额较前一季度增长3.5倍以上，同期“Musinsa Store 弘大”店铺的交易额增长了180%。





金多妍记者 damong@donga.com