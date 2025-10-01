因灭火器无法熄灭电池，国家信息资源管理院遭受巨大损失

记者30日获悉，引发国家计算机系统瘫痪的国家信息资源管理院发生火灾时，职员们试图用对锂离子电池起火没有效果的“哈龙灭火器”自行灭火。结果，初期没能控制住火势，导致损失一发不可收拾。有人指出，虽然政府出台用于电池火灾的灭火器标准已经过了9个月，但目前还没有一件通过该标准的产品，因此应该尽快进行开发支援。据消防部门推测，火灾是9月26日20时15分左右，最早发生在国家信息资源管理院大田本部五层计算机房服务器旁间断电源装置的锂电池中。火灾发生后，职员试图用计算机房内的哈龙灭火器灭火，但未能成功。之后到达现场的消防队员也试图用上述灭火器灭火，但7分钟后电池再次冒出火焰。哈龙灭火器的优点是喷射卤代烷气体代替粉末，没有残留物。主要用于计算机房或美术馆等把数据损伤或文化遗产毁损最小化的空间。但它对锂电池着火无能为力。因为一旦电池内部发生化学反应导致热度暴增的“热失控”，温度就会上升到1000度以上，即使喷洒卤代烷气体也不会停止。要想控制热失控，需要特殊的药剂，但目前还没有消防厅认证其效果的灭火器。据消防厅30日透露，根据《消防设施法》，灭火器必须经过韩国消防产业技术院的形式批准和产品检查才能流通，这意味着没有通过该程序的产品。去年6月，京畿道华城市“Ari电池”工厂事故导致23人死亡等锂电池火灾频发后，消防厅同年12月制定了针对小型锂电池火灾的灭火器认证标准。但是，已经过去9个月，还没有出现满足相关标准的产品。而且该标准只是针对家用电子设备或小型设备的水平，不适用于大型储能装置电池。消防厅人士表示：“对于防止热失控的药剂，也没有国际通用标准。最终，目前唯一的方法是将电池浸泡在水中的‘冷却’法。”在持续空白期间，以“锂电池专用灭火器”为名，未经验证的产品如雨后春笋般网上市场涌现。本报采访组30日在主要网上购物中心搜索“锂电池灭火器”，结果显示价格高达10万-200万韩元的产品有数十种正在销售中。一家销售企业打出“针对锂电池火灾最优化”的宣传标语，另一家企业则表示“有向学校、公共机关供货的业绩”，强调了可信度。在Naver搜索词趋势中，9月26日之前“锂电池灭火器”的搜索还停留在0件，火灾发生后的29日剧增至100件。消防厅在今年1、2月的网上销售产品查处中，曾查获19件未经认证的灭火器。消防厅人士表示：“在没有正式认证的情况下，以‘电池专用’的字样进行销售，可能属于夸张、虚假广告。”政府内部也出现了混乱。去年，在消防厅相关标准和认证产品缺失的情况下，行政安全部对一家企业的锂电池灭火器进行了“灾难安全产品认证”。行政安全部人士解释说：“这是在促进产业振兴的过程中认证的。消防是具有防灾目的的机构，所以（认证）出发点不同。”庆民大学消防安全系教授李勇在（音）表示：“电池事故持续增加，因此应该通过相关研究征集、外国产品性能测试等，集中开发专用灭火器产品。”全南赫记者、赵承衍记者 forward@donga.com、cho@donga.com