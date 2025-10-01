美国会众议院建议“驻韩美军维持现有规模”

据悉，最近美国国会众议院通过的《国防授权法案》中，维持了劝告驻韩美军维持兵力的内容。《国防授权法案》是提出美国国防预算和国防政策方向和战略的核心法案。国会参议院及众议院各自通过《国防授权法案》后，通过两院协商得出单一方案。据美国国会9月29日透露，众议院在2026财年（2025年10月至2026年9月）《国防授权法案》中写道：“驻韩美军人数将维持在约2.85万人的现有水平。”这与现行2025财年《国防授权法案》文案相同。美国媒体报道称，特朗普第二届政府正在考虑裁减驻韩美军，国会众议院则建议维持现状。法案指出：“国会认为，美国国防部长为了扩大美国在印太地区与中国战略竞争的比较优势，应该继续努力加强美国的安全同盟和伙伴关系。”法案还表示，“要加强与韩国的同盟”，明确了根据《韩美相互防御条约》，利用美国的所有防御力量提供延伸威慑的承诺，以及提高相互防卫基础的合作等。维持驻韩美军规模的表述首次出现在特朗普第一届政府时期的2019财年《国防授权法案》中。当时的内容是，在2019-2021财年，把驻韩美军裁减到28500名以下，禁止使用国防预算。从2022财年起，预算相关条款被排除在外。有人预测，美国国会明年也会在《国防授权法案》里新设更强有力的限制驻韩美国裁军条款。此前，美国参议院军事委员会在今年7月提出的2026财年《国防授权法案》草案中加入了“在美国国防部长向国会认证符合国家利益之前，禁止在韩半岛削减美军或变更对联合军司令部的战时作战指挥权”的内容。不过，最近在美国联邦政府“停摆”危机等其他政治议题的推动下，《国防授权法案》在参议院的通过被推迟。李智允记者 asap@donga.com