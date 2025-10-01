孙兴慜四场连续破门 第四次入选美职联单轮最佳阵容

韩国球星孙兴慜（33岁，洛杉矶FC，见图）延续其在美国职业足球大联盟（MLS）的连续进球势头，近日入选2025赛季美职联第37轮最佳11人阵容。自8月加盟洛杉矶FC以来，孙兴慜已第四次获选单轮最佳阵容。美职联官方于30日通过官网公布采用3-4-3阵型的第37轮最佳11人阵容。孙兴慜占据三名前锋席位之一，继第29轮、第30轮和第35轮后，第四次入选该荣誉名单。联盟官方评价称：“对阵圣路易斯城的比赛（第37轮）是孙兴慜在洛杉矶FC的第八场美职联赛事。这位超级球星独中两元，带领球队取得3比0胜利，延续了他在联盟的火热状态。”在28日客场对阵圣路易斯城的比赛中，孙兴慜连续攻入本赛季第七和第八粒进球，助球队豪取四连胜。实现连续四轮破门的孙兴慜同时获评该场比赛最佳球员（POM）。这是他自2021年12月27日效力托特纳姆热刺（英格兰）时期，在英超联赛对阵水晶宫实现连续四场进球后，时隔三年九个月再度达成联赛连续四场破门纪录。本赛季孙兴慜已贡献11个进攻点数（8球3助攻）。迎来孙兴慜加盟后状态持续上升的洛杉矶FC，截至30日以15胜8平7负（积53分）位居美职联西部联盟第四位，与领跑的圣迭戈队（积57分）相差4分。金正勋记者 hun@donga.com