李政厚荣膺队内打击王 金河成转会市场前景看好 金慧星跻身季后赛行列

在遗憾与期待交织中，李政厚（27岁，旧金山巨人）、金河成（29岁，亚特兰大勇士）、金慧星（26岁，洛杉矶道奇）三位韩国美职棒大联盟球员结束了2025赛季美国职业棒球大联盟（MLB）常规赛征程。李政厚是本赛季出场最稳定的球员。去年因伤仅出战37场（38支安打）便结束大联盟处子赛季的他，今年完成了全职赛季。在29日主场对阵科罗拉多洛基队的常规赛收官战中，他击出3支安打率领球队4比0取胜，以赛季累计149支安打的表现圆满收官。李政厚在四月以0.324的打击率迎来开门红，但六月遭遇职业生涯最严重低迷期，打击率骤降至0.143。进入八月后状态回升，打击率回升至0.306。最终本赛季以0.266的打击率位列旧金山巨人队内榜首。其12支三垒打更是高居大联盟第三位。技术统计显示，李政厚面对四缝线快球、二缝线快球、沉球等速球系投球时打击率达0.294，而对曲线球、滑球等变化球种仅有0.208的打击率。这一数据印证其“擅长正面对决，应对球路变化能力稍逊”的特点。旧金山巨人队棒球运营总裁巴斯特•波西指出：“不经历大联盟完整赛季难知其深浅，相信李政厚通过充分备战下赛季必将有所进步。”金河成同样被视为值得期待的下赛季潜力股。去年与坦帕湾光芒签下两年自由球员（FA）合约的他因伤未能发挥作用后被让渡，急需游击手的亚特兰大勇士队承接了其合同。金河成明年可选择执行1600万美元年薪留队，或解约进入自由球员市场。勇士队若失去他将面临游击手空缺困境。作为2023年非先发部门金手套奖得主，金河成对于需要补强内野防守的球队极具吸引力。无论是在勇士队完成完整赛季后争取更大合同，还是趁本赛季游击手稀缺之际进入市场，主动权均掌握在其手中。亚特兰大当地韩裔社群庞大，且有其圣迭戈教士队时期挚友小费尔南多•塔蒂斯（32岁）在队，这些都可能成为其留队的考量因素。今年初登大联盟的金慧星则仍处于生存竞争进行时。其本赛季在美职棒小联盟（169打席）的出场机会反超大联盟（161打席）。五月完成大联盟首秀后至七月保持着0.304的打击率，但因肩伤降入小联盟，复出后打击率降至0.130。道奇队主帅戴夫•罗伯茨几乎未安排其对阵左投手，其146个打席中面对左撇子投手仅20次。尽管成为唯一跻身季后赛的韩国球员，其能否进入季后赛名单仍存变数。金慧星表示：“无论形势如何，我都将专注备战。”在29日与西雅图水手队的常规赛收官战中，金慧星作为第八棒游击手先发登场，于首个打席便击出领先两分的本垒打，助力球队6比1取胜，实现圆满收官。其队友大谷翔平（31岁）轰出赛季第55支本垒打，同时刷新个人与俱乐部单赛季最多本垒打纪录。随着30支球队结束常规赛最终战，季后赛对阵全部确定。提前锁定冠军的四大分区头名（密尔沃基酿酒人、西雅图水手、多伦多蓝鸟、费城费城人）直接晋级分区系列赛。虽获分区冠军但因胜率落后，洛杉矶道奇与克利夫兰守护者将携手搭上季后赛末班车的底特律老虎、辛辛那提红人，于1日起展开三战两胜制的外卡决胜赛。任寶美 bom@donga.com