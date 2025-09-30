美国国务院在投资报告中表示：“韩国放宽限制壁垒很重要”

美国国务院当地时间26日发布的《2025年投资环境报告》中，韩国部分包含了去年为止没有的解除限制等非关税壁垒相关内容。在韩美关税协议后续谈判面临困难的情况下，美国正在向韩国施压，要求降低限制壁垒。国务院每年发行的该报告的今年韩国部分序言中，包括了2021-2024年4年间没有包含的“韩国降低限制壁垒，对美国服务及相关产业的市场接近性极大化和投资环境改善非常重要”的字句。与此相关的产业有金融科技、法律服务、教育技术领域等。国务院表示，美国企业“经常指出韩国特有的严格限制是壁垒”，把数字经济限制刻画为韩国特有的问题。报告称，韩国政府间歇性的放宽限制计划未能带来可视性的变化，并表示不满说：“尽管为解决透明性问题而制定的韩美自由贸易协定（KORUS FTA）条款，但限制壁垒仍在持续，而且非常突出。”报告还指出，美国每年对韩国的服务贸易顺差为100亿美元（约合14万亿韩元），“由创新型美国企业主导的数字贸易部门在韩国对美出口和投资中的占有率呈增加趋势”。分析认为，这是指如果韩国降低限制壁垒，在金融科技、法律服务等领域将有更多的美国企业进军韩国。美国驻韩大使馆负责经济事务的外交官制作的这一报告，是国务院每年为了帮助美国企业的海外投资，对各国的投资环境进行分析后发表的。美国贸易代表部也在今年3月向美国国会提交的各国贸易壁垒报告中提出了韩国限制谷歌把精密地图搬运出国等“非关税壁垒”问题。金聖模 mo@donga.com