“电池发达国家”一再发生的“落后电池”惨案



导致约40%政府业务系统瘫痪的大田国家信息资源管理院火灾事故，被确认是从停电时用于电源供应的锂电池开始的，由此，人们对电池安全性的担忧正在加大。因为不仅在电算系统，它还被广泛应用于电动车、手机等我们实际生活的所有领域。特别是，韩国在电池制造技术方面被评为世界最高水平，但在安全管理能力方面却出现了落后国家水平的漏洞。



据悉，此次火灾是26日下午在管理院本院5层电算室服务器旁的不间断电源装置用锂电池在被转移到地下时，一个电池冒出火花开始的。这些电池由LG新能源制作，2014年供应，使用时间已超过10年，是销售、管理企业LG CNS去年6月建议更换的老旧设备。投入电池转移工作的13名人员也是当地小规模外包企业职员和兼职生，因此有人提出，可能是小小的失误导致了火灾。



再加上电算室的电池和服务器只有60厘米间隔，火灾立即对系统造成了打击，由于空间狭小，消防工作也严重延迟。据悉，在几乎相同的情况下发生的2022年Kakao板桥数据中心火灾事故后，政府制作了预防手册，但今年只停留在劝告上，计划要从明年才开始义务化。也就是说，这是一起本可通过提前采取措施加以预防却被放任发生的事故。



电池相关事故已成为威胁国民安全的重要因素，仅今年上半年就多达296起。去年6月，京畿道华城市锂电池制造企业“Ari电池”发生火灾，导致23名工人死亡。今年8月，在首尔市麻浦区公寓里充电的电动踏板车电池爆炸，导致母子死亡，多名居民受伤。



如果政府运营的电算系统的电池管理如此松懈，那么其他地方也无法保证是安全的。由于大多数电算设施都使用了类似的电池，因此要借此机会全面检查相关设施，提高运营者和劳动者的安全意识。另外，政府和相关企业应加快开发预防电池火灾的警报系统和早期灭火的解决方案。

