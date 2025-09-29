赵显：“如果特朗普和金正恩见面，将非常奇妙……希望与朝鲜建立热线电话”

当地时间26日，正在美国访问的韩国外交部长赵显（照片）在接受美联社采访时表示：“如果美国总统特朗普和朝鲜国务委员长金正恩在不久的将来会面，将是梦幻般的场面。”为了缓和韩半岛紧张局势，继李在明总统之后，赵显也希望尽快举行朝美首脑会谈。赵显当天在纽约韩国驻联合国代表部接受美联社采访，强调了李在明要求特朗普成为“和平创造者”的事实。他还说：“即使韩国在对朝鲜问题上不能掌握主导权，我们（韩国）也不介意，反而希望特朗普总统发挥领导力，把朝鲜拉到谈判桌前。”赵显认为，恢复朝美对话的必要性在于，自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，世界“变得更加不稳定”。他说：“我们同样担心韩半岛可能发生的所有军事冲突。为了减少军事紧张，我们只能寻求与朝鲜的对话。至少希望建立‘热线’。”当天，韩国政府高层官员还在纽约会见韩国媒体常驻美国记者，表达了对重启朝美对话的期待。该官员表示：“不能排除以下个月在庆州举行的亚太经合组织（APEC）峰会为契机举行朝美对话的可能性。（本周末在纽约）正在密切关注朝美接触的可能性。”他还说：“（朝美对话）是有可能发生的事情，希望如此，我们将拭目以待。”赵显重申了“不能接受朝鲜拥有核武器和韩国自行核武装”的既定方针。他强调：“韩国政府不承认朝鲜拥有核武器的立场非常坚定。（对于韩国的独立核武装论）本届政府没有任何计划，下届政府也不应该这样想。”此外，目前正在纽约联合国总部举行的联合国大会高级别会议期间，朝鲜自2018年以来、时隔7年再次派出以外务省副相金仙景为团长的高级别代表团。因此有分析认为，朝美有可能以联合国大会为契机进行接触。林雨宣 imsun@donga.com