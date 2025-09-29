火灾导致国家计算机网络首次大瘫痪，双重备份缺失加剧损失

26日，位于大田的国家信息资源管理院本院计算机室发生电池火灾，导致政府主要计算机系统停止运行，发生史无前例的国家计算机网络瘫痪事件。全国范围内在线民事处理、证明书发放、邮政及存款保险等服务中断，市民不便持续。由于整个计算机网络恢复需较长时间，担忧29日上午起各类公共机构民事处理及金融服务将面临困难的“周一混乱”可能出现。火灾于26日下午8时15分发生，历时约21小时45分钟，于27日下午6时完全扑灭。据悉，火灾系国家信息资源管理院五楼计算机室迁移不间断电源装置（UPS）锂电池时引发，具体原因正在调查。此次火灾导致该计算机室管辖的647个政府计算机系统中96个系统直接受损。另有551个系统因过热可能导致损坏而停止运行。事故发生两天后的28日，在线民事服务“政府24”和“国民申闻鼓”等主要政府部门网站仍处于瘫痪状态。互联网邮局邮政快递服务及存款保险等金融服务亦中断，在秋夕连休前夕，市民提取现金和使用快递的不便持续。由此，政府通过Naver、Kakao等民间平台向国民发布公告，出现前所未有之情况。行政安全部表示，随着通信、安保基础设施恢复工作推进，自28日下午起对未直接受损的551个系统启动分阶段重新运行。截至当日凌晨2时，大田本院整体网络设备50%以上、核心安全设备767台中的763台（99%）正常运作。然直接受损的96个系统需经历数据恢复、设备更换及安全性验证等步骤，预计恢复正常需相当长时间。此次事件暴露出政府计算机网络的脆弱性。火灾发生时，其他地区中心接管系统运行的“双重化”体系未能正常运作，致使损失扩大。政府自2023年计算机网络瘫痪事件后正构建多地区同步运行体系，然仅部分系统处于示范运行阶段。专家指出，需对政府主要信息管理设施的灾难应对体系进行全面排查。高丽大学信息保护大学院教授任钟仁（音）表示：“恢复需时漫长暴露出国家安保的致命弱点”，并强调“应尽快构建事故发生后可立即由其他地区接管运行的双重化系统”。宋振浩记者、崔智媛记者 jino@donga.com、jwchoi@donga.com