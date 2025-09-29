强大工科大学引领台湾成为“机会之岛”



9年前访问中国台湾时，多次听到“鬼岛”这一阴森的说法。这是台湾当地青年批评本岛时使用的别称。与当时韩国青年用“地狱朝鲜”批评现实的情况十分相似。审视台湾的现实，这种说法不无道理。台湾的经济增长率在前一年已降至1%左右，低增长的危机感日益加剧。失业率与韩国相似，约为3%。此外，由于与中国大陆对峙，政治不安定也像韩国的朝鲜风险一样增大。经济和政治条件在许多方面都与韩国相似。



曾经与韩国相似的台湾，最近正走上与韩国不同的道路。政治风险或许增大了，但经济却在迅猛增长。今年台湾的人均GDP预计为3.8066万美元（约5367万韩元），将超越韩国（3.743万美元）。去年台湾股市的市价总额为2.332万亿美元，达到韩国（1.523万亿美元）的153%。



台湾经济的核心动力是半导体产业。在台湾出口中，半导体约占40%。半导体产业甚至能保障受中国大陆威胁的台湾安全。曾任美国副总统卡玛拉•哈里斯国家安全顾问的布鲁金斯研究所研究员菲利普•戈登22日在美国外交专业杂志《外交事务》投稿中写道：“世界上没有任何地方能替代台湾顶尖企业生产的最尖端芯片”，“美国今后也将长期对台湾安全保持持续关注。”



分析认为，掌控全球代工市场的台湾的耀眼半导体飞跃源于优秀的工科大学。过去，毕业于美国工科大学的留学派回岛引领了产业。甚至出现了“麻省理工学院是台湾制造”的玩笑话。



但最近10多年来，台湾集中培育本岛工科大学，并着手扩大人才培养系统。从4年前开始，为应对未来工科人才短缺，还提出了长期战略。2021年制定了《台湾重点领域产学研合作及人才培养创新法》。根据此法，9所大学新设了半导体专业研究所。半导体、人工智能等核心领域的本科课程增加了10%，研究生课程增加了15%。过去只顾着送学生留学的工科大学，在政府支持下，积极吸引外国人才。曾经被称为“鬼岛”的地方，正转变为“机会之岛”。



工科教育的体质也在变化。台湾的工科大学早已转变为创业基地。被誉为台湾名校的国立台湾大学，10年前以打造“台湾版硅谷”为目标，设立了D学院（设计学院）。在这里，以工科学生为主力，进行创业训练。教授们也常常兼任创业企业的代表。工科大学的创业人才虽然也进入半导体大企业，但评价认为，他们培育了强小企业，为受低增长恐惧困扰的台湾经济注入了活力。



在韩国，工科大学与企业联手的合约学科也在增加，挂着“AI”招牌的课程像流行一样扩散。但听说内实不足。有必要像台湾一样进一步加强产学研合作，政府应持有长期路线图并支援预算。如果改变工科教育以符合时代，并为人才创业铺平道路，那么因偏重医科大学而导致的其他社会问题也可能更容易解决。

