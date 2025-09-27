“登山界传奇”梅斯纳尔称韩国人从山中学到很多

“期待尊重山与自然的登山文化在韩国得到进一步发展。”26日，在蔚山蔚州郡神佛山山麓岭南阿尔卑斯复合欢迎中心见到的“登山界传奇”莱因霍尔德•梅斯纳尔（81岁）表示：“时隔9年再度访问韩国，最让我惊讶的是年轻人非常热爱山，并从山中学到很多东西。”他如是说道。梅斯纳尔被选为迎来10周年的蔚山蔚州世界山地电影节的“蔚山蔚州世界山地文化奖”获奖者，自2016年以来第二次访问蔚州。1944年出生于意大利的梅斯纳尔，从1970年至1986年，世界首次无氧登顶包括珠穆朗玛峰（海拔8848米）在内的14座8000米级山峰。2023年，吉尼斯世界纪录方面严格适用登山证明标准，取消了他的记录，引发争议，但他仍被世界登山者称为“活着的传奇”。当天，梅斯纳尔表示：“比起‘活着的传奇’这样的修饰语，我更想被称为‘自然的老师’。”这表达了他希望保存登山者的精神和攀登遗产，传播登山文化。梅斯纳尔在意大利设立并运营梅斯纳尔登山博物馆（MMM）网络等多种活动。梅斯纳尔强调，在韩国，为奠定登山文化，建立登山博物馆也很重要。他表示：“在培养出众多世界级登山者的韩国，建造一座保存和传承‘传统阿尔卑斯主义（登山精神）’等多种内容的博物馆是非常必要的事情”，并称“希望几年内能建成，届时一定会再次访问韩国”。当天，梅斯纳尔还会见了2007年世界首次登顶喜马拉雅山脉16座山峰（14座主峰加2座卫峰）的人类基金会常任理事严弘吉（65岁）。严弘吉担任蔚山蔚州世界山地电影节执行委员长，邀请了梅斯纳尔。梅斯纳尔表示：“（严弘吉）既是优秀的登山者，又是给尼泊尔儿童带来梦想和希望的杰出人物。”梅斯纳尔将于27日和28日放映自己导演的《依然活着》和《珠穆朗玛峰——最后一步》，并与观众进行交流。蔚山蔚州世界山地电影节是介绍以山地运动等为主题电影的韩国唯一国际山地电影节。蔚州=都英珍记者 0jin2@donga.com