“韩国投资额是预付款”……美国“移动球门”过分了



美国总统特朗普再次强调，韩国的对美投资额为3500亿美元（约合495万亿韩元），并表示“那是预付款”。这是在要求将两国7月达成协议的投资额一次性以“现金”形式存入美国打造的基金。这是在韩美关税谈判后续磋商找不到妥协点的情况下作出的发言。韩国不可能在短期内向美国投资相当于外汇储备84%的金额，因此谈判很有可能会延长。



特朗普25日表示，“从日本获得5500亿美元，从韩国获得3500亿美元”，并表示该投资额是“预付款”形式。这是在向韩国施压和签署“如果特朗普政府指定特定项目和投资额，就要在45天内汇付现金”的谅解备忘录的日本一样，赶紧同意在类似的条件下签署。《华尔街日报》当天报道说，美国商务部长卢特尼克要求韩国增加投资规模。



韩国政府的立场是，美方的要求与7月底两国达成协议时不同，因此感到困惑。在韩国谈判团队制作的备忘录中，大部分投资基金由贷款和担保充当，只有一部分是直接投资，但美国方面之后发来的备忘录草案中包含了更加强调直接投资的内容。据悉，韩国政府最近要求美国“无限制货币互换”作为对美投资的先决条件，也是因为如果以直接投资形式，巨额美元在短期内流向美国，很有可能发生外汇流动性不足事态。



特朗普政府对他国单方面征收高额关税后，以下调关税为条件，强行推进无理要求，需要时又随时改口，这一做法仍在持续。从要求韩国进行堪比经济规模、外汇储备额明显更大的日本的投资起，就是过分之举。更有甚者，美国还施压韩国要求先拿出超过一年预算七成的现金，甚至提及进一步增额。在盟国间的谈判中，美国如此随时移动“球门”，只顾为自己谋取利益，韩国必须理直气壮，坚决应对。

