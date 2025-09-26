日本立教大学为尹东柱设立纪念碑 背景系其诗作《容易写成的诗》

被誉为日据时期代表性抵抗诗人之一的尹东柱（1917-1945年）最后作品《容易写成的诗》的背景地东京立教大学，决定为其建立纪念碑。此前，尹东柱的母校京都同志社大学及京都一带已有多处纪念碑，但在东京设立尹东柱纪念碑尚属首次。25日，立教大学方面宣布，“将于下月11日在东京都丰岛区校园举行尹东柱纪念碑揭幕仪式。”立教大学是尹东柱1942年从延禧专门学校（现延世大学）毕业后赴日留学就读的第一所大学。他曾在该校英文科学习一学期。随后转入同志社大学。尹东柱在立教大学期间创作了《容易写成的诗》（1942年6月3日）、《白色的影子》（4月14日）、《没有门牌的街道》（5月12日）等五篇珍贵诗作。其中《容易写成的诗》通过六叠房（铺有六张榻榻米的日式房间）、学费信封等意象，平静抒发了亡国学子饱含的悲怆之情。当时他将这首用韩文书写的诗作以信件形式寄予友人姜处中。因信件使用印有立教大学象征性百合标志及英文校名的信纸，可准确推断创作时间与地点。诗作原件由延世大学保管，立教大学则在校内纪念馆长期展示副本。此次建立的纪念碑呈横向长方形结构。中部镶嵌尹东柱照片，左右两侧分别刻有其生平简介以及韩文原作《容易写成的诗》与日文译本。碑体设置二维码，参观者可通过智能手机获取诗人生平与作品的详细解说。立教大学自2008年起，每年2月尹东柱忌日之际在校内教堂举行追思活动。此外，2010年起设立以尹东柱命名的国际交流奖学金，每月向韩国留学生发放5万日元（约合47万韩元）。以立教大学设立纪念碑为契机，京都地区的尹东柱纪念设施再度引发关注。同志社大学校园内已于1995年建立诗碑。尹东柱的京都故居旧址（现京都艺术大学校园）亦立有诗碑。2017年适逢诗人诞辰100周年，京都府宇治市河畔增设纪念碑，此处正是他生前与同志社大学同窗举行野外送别会并留下最后影像的地点。另一方面，同志社大学于今年2月16日尹东柱逝世80周年之际，向其追授名誉博士学位。创立于1885年的同志社大学此次授誉，系建校以来首次对逝者追授名誉博士。林贤锡记者、东京=黄仁灿 常驻记者 lhs@donga.com、hic@donga.com