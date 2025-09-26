贝森特与李在明见面，“将向特朗普转达‘美韩货币互换’的要求”

韩国总统李在明当地时间24日会见美国财政部长贝森特，就3500亿美元规模的对美投资一揽子计划表示：“期待以商业合理性为基础，朝着符合韩美两国利益的方向推进讨论。”目前离庆州亚太经合组织（APEC）峰会还有35天，预计无限制货币互换等关税谈判将加快速度。李在明当天在美国纽约韩国常驻联合国代表部会见贝森特时表示：“韩国在经济规模和外汇市场基础设施等方面与日本不同。希望谈判考虑到这一方面，能够顺利进行。”总统室表示，当天的见面是应美方要求进行的。贝森特则表示：“韩美同盟非常坚固，虽然暂时或短期可能会遇到困难，但完全可以很好地克服。”他还说：“据我所知，通商谈判方面，贸易领域已取得很大进展。在投资合作领域，我们也充分听取了李总统的话，之后内部也会进行充分的讨论。”据悉，当天的接见中集中讨论了无限制货币互换问题。据悉，贝森特表示，将向美国总统特朗普转达韩国需要制定货币互换等投资安全装置的要求。此前，李在明在接受路透社采访时表示：“如果在没有货币互换的情况下，按照美国要求的方式投资3500亿美元，韩国将面临与1997年外汇危机时相同的状况。”总统秘书室长金勋植就当天的会见表示：“李总统详细讲述了外汇市场的重点，这将成为今后韩美外汇磋商过程中的重大分水岭。”他还说：“无限制的货币互换是必要条件。否则冲击太大，不能进入下一阶段。”但他同时表示：“并不是说同意货币互换就能自动互换。”意思是说，即使签订货币互换协议，也要确保对美投资基金的事业性等，关税后续谈判才能达成一致。朴訓祥 tigermask@donga.com