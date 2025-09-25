AI热潮助推DRAM价格创年内新高 三星电子与SK海力士业绩预期升温

人工智能（AI）产业扩散带动存储芯片价格持续上涨，三星电子与SK海力士等企业业绩向好的预期日益增强。有观测认为，若明年新一代高带宽存储器（HBM）HBM4销售正式启动，半导体行业或迎来持续两三年景气的“超级周期”。●DRAM价格创年内新高据市场调查机构集邦科技（TrendForce）24日数据，上月DRAM通用产品（DDR4 8GB）平均现货价格为5.87美元，创下年内最高纪录。年初尚维持在1美元出头的DRAM价格，继上月突破5.70美元后，近期已逼近6美元大关。半导体行业分析指出，随着AI产业扩张及服务器市场换机周期到来，DRAM需求急剧增长，但供应量存在瓶颈，导致出现供不应求现象。NAND闪存亦因AI基础设施需求增长而价格攀升。半导体企业纷纷上调存储芯片价格。美国美光科技与闪迪等公司已预告将上调DRAM和NAND闪存价格。据外电报道，三星电子近日向客户通报称，今年第四季度（10月至12月）将把DRAM价格最高上调30%、NAND闪存价格最高上调10%。存储芯片价格上涨推高了对半导体企业业绩的期待。被视为半导体行业“业绩风向标”的美光科技23日（当地时间）宣布，今年第三季度（7月至9月）销售额达113.2亿美元（约15.823万亿韩元），较去年同期增长46%。这一数字远超市场预期（111.5亿美元）近2亿美元。营业利润同期增长126.6%，录得39.55亿美元。观测认为，三星电子与SK海力士等韩国半导体企业第三季度亦有望实现“惊喜业绩”。据金融信息企业FnGuide预测，三星电子第三季度营业利润预计为9.6687万亿韩元，SK海力士营业利润预计为10.7175万亿韩元。特别是有预测称，若明年HBM销售正式启动，业绩增长势头将更为迅猛。据悉，三星电子与SK海力士已完成HBM4开发并建立量产体系。韩国产业研究院专门研究员金良彭表示：“AI半导体需求强劲已成大势，预计未来仍将持续。借助AI引发的超级繁荣，三星电子、SK海力士等韩国半导体企业业绩有望大幅改善。”●“需求集中于AI领域 断定超级周期为时尚早”但当前半导体需求集中于AI领域，个人电脑（PC）、智能手机等信息技术（IT）行业整体并未复苏。因此有谨慎观点认为，现在断定进入超级周期为时过早。特别是个人电脑、智能手机等产品可能因美国特朗普政府的高关税政策导致市场进一步萎缩。关税推高产品价格后，购买需求减少、库存增加的恶性循环或将出现。高德纳咨询公司上月预测称：“受关税影响及市场不确定性，个人电脑采购将被推迟，今年推广速度将有所放缓。”CounterPoint就智能手机表示：“受关税及整体产业放缓影响，今年全球智能手机产量预计减少1%。”半导体业界相关人士分析称：“目前对AI半导体的展望虽积极，但中美冲突等地缘政治不确定性增大，难以盲目乐观。”李栋勋记者、朴贤益记者 dhlee@donga.com、beepark@dong.com