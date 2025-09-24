1000亿股价造假被查获……1400万散户投资者拭目以待是否“家破人亡”



韩国金融当局查获了一起规模超过1000亿韩元股价的案件，涉案人员包括运营综合医院、韩医院、大型课外班的财力人士和前现任金融公司高管等。此案是根据李在明总统“要让操纵股价者必定身败名裂”的警告、于7月底成立的“根除操纵股价联合应对团”查处的“一号案”。联合应对团表示，将对违法所得处以最高两倍的罚款，并通过限制金融投资商品交易及担任高管等措施，使操纵股价者立即被逐出资本市场，成为“一击出局”的典型案例。



由财力人士和金融专家组成的操盘势力动用法人资金和贷款等，总额达1000亿韩元，从去年初开始，在1年零9个月的时间里几乎每天对KOSPI某一支股票进行操纵股价的下单。他们选择交易量少具存在经营权纠纷的股票，通过两人以上串通买卖股票的“通谋交易”和同一人同时发出卖出、买入指令的“虚假交易”等手法，实施数万次操作，将股价抬高至两倍。为了躲避金融当局的监控，他们还利用数十个账户分散交易或纂改网络（IP）地址。操纵股价所产生的非法获利高达400亿韩元。



长期以来，韩国的操纵股价因监管松懈和处罚轻微而被普遍认为是“即使被查处也是有利可图的买卖”。虽然每年发生100多件不公正交易行为，但进入起诉程序的情况并不多，即便受到审判，也很少被判处3年以上有期徒刑。由于计算非法所得的方式不明确，犯罪收益未能有效收回。由此，在始于2021年的3年间，操纵股价的再犯率高达29.2%。



操纵股价是动摇金融市场根基的重大犯罪，在美国甚至被称为“经济上的杀人”，是恶性犯罪。它不会因为一时的严厉警告而消失，必须坚持彻底的监管和制 ，直到股市的不公正行为被彻底铲除。针对日益巧妙的手法，提高金融当局的监控力量也是课题。韩国1400万名散户投资者将密切关注，操纵股价者是否真的会家落人亡。

