黑客网站公开李在明夫妇与尹锡悦夫妇电话号码及邮箱密码

经确认，韩国总统李在明与前总统尹锡悦的手机号码等个人信息在全球黑客共享黑客信息的某网站上被公开。除李在明实际使用的电子邮箱外，疑似其密码的12位字符与数字组合也遭泄露。有舆论担忧，属于国家核心机密的现任及前任总统个人信息遭泄露，表明黑客行为已对国家安保构成威胁。21日，东亚日报采访团队对某黑客信息共享网站进行分析后发现，今年7月13日与20日分别出现了包含尹锡悦前总统夫妇与李在明总统夫妇手机号码、家庭住址等个人信息的帖子。经核实信息真伪，李在明曾使用的手机号码、电子邮箱地址及金惠景女士的电子邮箱地址均与帖子信息完全一致。尹锡悦前总统夫妇的手机号码与家庭住址也确认为真实信息。此外，李在明总统与尹锡悦前总统的手机机型、通信运营商信息乃至父母姓名均被公开。使用“Leasian”化名的该黑客在涉及尹锡悦前总统夫妇个人信息的帖子中留下了英文留言“假总统（Fake President）”。在李在明总统夫妇的帖子中也用英文写道“你的个人信息也遭泄露（You got doxxed）”。该黑客还公开了韩国两家网络媒体的域名信息及所属职员个人信息，以及拥有160万订阅者的军人出身YouTube博主“Woowakgood（本名吴英泽）”的个人邮箱和疑似密码的数字组合。该网站去年6月曾公开因大田善医院黑客事件遭泄露的法院、检察厅、警察厅职员40余人以及三星集团、现代集团员工60余人的个人信息。当时警方虽宣布启动内部调查，但时隔一年有余，该网站信息仍未删除且持续公开。曾宣布启动内部调查的警方相关人士表示：“将确认调查进展情况。”朱贤宇记者、田珠英记者 woojoo@donga.com、aimhigh@donga.com