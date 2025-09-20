前移民法官金广洙遭解职引发争议

前纽约联邦移民法院法官金广洙于18日接受东亚日报采访时表示：“4日下午正在审理案件时，屏幕上突然弹出标题为‘解雇通知’的邮件提醒。当时我就意识到该来的终于来了。”作为特朗普第二任期政府突然下达解雇通知的对象，前法官金广洙此番表态引发关注。1983年读完高一后移民美国的金前法官是备受认可的移民法专业律师出身，2022年成为首位被任命为美国联邦移民法院法官的韩裔美国人。这样一位资深法官近日竟因“三行字的邮件”遭到解雇，此事曝光后，美国司法界再次掀起关于特朗普政府企图掌控司法部门及强硬移民政策问题的争议。金前法官表示：“特朗普第二任期政府上台后， 已有数十名移民法院法官被解雇，这些人都收到了内容为‘根据美国宪法第二条赋予总统的权限，即日起阁下不再担任移民法院法官’的邮件而被免职。”他补充说明：“虽然无法确认具体解雇原因，但包括我在内的大部分都是庇护申请批准率较高的法官。”根据雪城大学数据分析和解构研究机构“事务记录访问信息中心（TRAC）”的数据显示，金前法官的庇护批准率实际高达96.9%，远高于纽约联邦移民法院法官平均34.8%的驳回率。对此，金前法官解释：“我的批准率较高是因为无法容忍那些不为委托人尽全力的律师，总是要求补充材料再进行审判的风格。”他强调：“驱逐审判决定的不仅是一个人而是整个家庭的命运，因此不得不慎重对待。”作为移民法专家，他还就近期佐治亚州现代汽车-LG能源解决方案合资电池厂（HL-GA）建设现场发生的韩国工人被捕及拘留事件提出专业建议。他指出：“仅从媒体报道的内容就能明显看出，美国移民和海关执法局（ICE）人员在威胁和拘留等程序上存在明显问题。美国是程序法发达的国家，若ICE在执行移民法过程中未遵守法定程序，这属于违法行为。”随着近期被拘留后返回韩国的人员中要求法律应对的呼声越来越高，他建议：“受害者超过300人，若要寻求法律救济途径，提起集体诉讼可能更为有效。可以运用美国法律中允许因美国行为遭受身心损害的外国人申请赔偿的《外国人侵权赔偿法》（Alien Tort Claims Act，ATCA）。”他还表示：“韩国政府有必要就此发挥积极作用，若有需要协助之处我也愿意提供帮助。”追随着牧师父亲来到美国的金前法官回忆道，当年始终怀着“一定要在美国出人头地，永远不要忘记我们”的友人之嘱刻苦学习。他表示：“想起那些为学习英语奋力拼搏的岁月，我比任何人都能理解移民者的心境。移民法虽然是艰辛的领域，但认真对待这项工作的人都能获得深切的尊重。”据悉，遭解雇后他已收到多家知名移民律师事务所的入职邀请， 未来将继续作为移民专业律师开展活动。林雨宣 imsun@donga.com