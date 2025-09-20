就民生协议体达成协议之后，十多天了，朝野政党仍未迈出第一步



原定19日举行的朝野民生经济协议体第一次会议在一天前突然被取消。国民力量党的理由是，共同民主党18日在国会常任委员会小委员会上强行处理了包含废除检察厅等内容的《政府组织法》。民生协议体是为了把总统选举时期的朝野共同竞选公约同时立法，在李在明总统和朝野代表见面的8日会谈中达成了协议。结果，在朝野的极端冲突中，十多天来连第一步都没有迈出。



在就举行第一次会议达成协议的17日，朝野还提出了共同立法的法案。其中包括被称为“韩钢法”的钢铁产业竞争力强化法案和半导体电池产业支援法案等。当时还提到了低出生率、人工智能、青年就业相关法案等。钢铁产业因美国征收50%的高关税等面临危机，半导体和电池产业对外不确定性也在增大，税制优惠等支援迫在眉睫。



扩大青年就业是朝野从就协议体达成协议的8日当天起作为共同立法对象宣布的悬案。在青年就业率连续16个月下降的情况下，三星等大企业为了创造青年工作岗位，一致表示要增加新招聘规模。尽快制定法案，为青年提供优质工作岗位创造条件，是政治应尽的义务。



尽管如此，朝野双方还是让好不容易安排的第一次会议泡了汤。这可不是分歧较大的争议法案，而是对朝野内容相似的公约进行立法。从民生协议体达成协议的第二天起，朝野就忙于争斗，也看不到立即改变的迹象。不得不问，以朝野对峙为借口，放弃民生讨论要到什么时候?



朝野一直表示将在25日的国会全体会议上处理共同公约法案。共同民主党承诺在协议体上取得国民切身感受得到的成果，国民力量党上周还说“在16日之前召开第一次会议”，并表示有政策应对方案。8日达成协议时，在野党认为民生协议体是成果，政府和执政党认为是国政成功，双方曾携手合作。如果连由此产生的一丝期待都要抛开，还能从哪里寻找政治存在的理由呢？

