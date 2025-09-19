黄仁勋与萨提亚•纳德拉等经济界人士获邀出席CEO峰会

据悉，预计将有包括全球企业首席执行官（CEO）、高管及随行人员在内的1700余名人士出席于10月28日至31日在庆尚北道庆州举行为期四天的“2025年亚太经合组织（APEC）首席执行官峰会”。18日据工商界消息，截至目前已有谷歌、Meta等主要全球企业的900余名高管表明参会意向。花旗集团首席执行官简•弗雷泽与美孚集团首席执行官凯文•什等人士已确认出席并将作为演讲嘉宾登场。3月，大韩商工会议所以会长崔泰源的名义向入选《财富》500强的全球千余家企业发送了邀请函。产业通商资源部亦于8月以部长金正官的名义向企业家们寄发了邀请函。崔会长正亲自全力投入邀请全球科技巨头首席执行官的工作。据悉，崔会长上月在韩美首脑会谈配套活动“商务圆桌会议”上向英伟达（NVIDIA）首席执行官黄仁勋提出参会请求，并获得积极回应。另据确认，他于七月亲赴旧金山OpenAI总部，向首席执行官萨姆•奥尔特曼当面递交了邀请函。此外，微软首席执行官萨提亚•纳德拉、谷歌首席执行官桑达尔•皮查伊及TikTok首席执行官周受资等人的参会事宜亦在协调中。崔会长此前在与李在明总统的首场企业家座谈会中表示：“将亲自邀请商界巨头”，“计划吸引1700家海外企业参与峰会。”APEC首席执行官峰会作为APEC领导人会议的官方配套活动，是汇聚APEC区域内主要企业家、政府及学界人士，乃至部分国家领导人的国际商务平台。本届峰会主题定为“3B”，蕴含“超越边界”（Beyond）、“通过创新商业活动”（Business）、“构建新型合作关系”（Bridge）三重含义。崔会长在今年初的APEC首席执行官峰会推进委员会启动仪式上，基于“3B”中字母“b”与竖起大拇指手势的形态关联性表示：“期待大韩民国能赢得全球范围的‘点赞’（Thumbs up）认可。”朴钟敏记者 blick@donga.com