美国高级官员：“韩美造船合作是重大交易”

美国特朗普政府一名高级官员表示：“韩美造船合作是非常重要的交易，将其用于重建美国国防产业基础，是特朗普政府的明确议题。为此，可以改善有必要的部分。”分析认为，这一表态暗示，为了加强特朗普政府的核心政策——国防产业，可以放宽一直被认为是韩美造船合作问题的建造军舰相关限制等。据悉，韩美当局正在讨论为加强美国海军力量的建造军舰合作方案等。该人士最近向《东亚日报》强调，就建造军舰等韩美之间全面的造船部门合作，“不仅是韩国政府的立场，我们也会充分研究我们的必要性。我们对这样的讨论持开放态度。”分析认为，这意味着将放宽《伯恩斯-托勒夫森修正案》和《琼斯法》等明确限制，使韩美造船业界在建造军舰等方面更加灵活地合作。《伯恩斯-托勒夫森修正案》规定，美国军舰、军舰船体、主要部件不得在海外建造。《琼斯法》规定，美国国内港口间的货物运输只能使用美国产船舶。该人士还透露，可以把合作建造军舰等与对韩贸易、投资合作方面联系起来。分析认为，海军实力的增强和防卫产业的重建实际上意味着可以将国防目标、贸易、投资、就业等贸易问题捆绑在一起推进。在这种情况下，防卫事业厅厅长昔锺健17日在防卫事业厅和战略与国际问题研究中心在美国华盛顿举办的论坛上表示，韩美造船合作过程中“存在法律障碍”，“美国有必要转变立场，从领导层面迅速整理这一部分”。他还表示：“我们（韩国）已经（向美方）提出了各种方案。有优先向船舶供应零部件的方案、在韩国生产船舶模块后在美国组装的方法等。”他还说：“此次访美期间，将会见美国国防部及海军部高层官员等，就上述问题进行讨论。”申晋宇 niceshin@donga.com