禹相赫获世锦赛跳高银牌 表示“明日重新起跑”

“对今日成绩的满足仅限今日，从明日起将重新奋力奔跑。”16日，“微笑跳高选手”禹相赫（29岁）在日本东京国立竞技场举行的2025世界田径锦标赛获得银牌后，通过大韩田联如此传达了感想。禹相赫在东京世锦赛男子跳高决赛中成功跃过2米34，最终位列成功挑战2米36的哈米什•克尔（29岁，新西兰）之后获得亚军。克尔是去年巴黎奥运会金牌得主。禹相赫虽遗憾未能摘得韩国田径史上首枚世锦赛金牌，但成为了首位在世锦赛获得两枚奖牌的韩国选手。禹相赫曾于2022年美国俄勒冈州尤金举行的世锦赛中以2米35的成绩获得银牌。禹相赫表示：“为夺取金牌已竭尽全力。因有伤在身，确实存在遗憾。”上月遭遇小腿伤势的禹相赫放弃了钻石联赛总决赛参赛机会，集中精力备战世锦赛。韩国总统李在明当日通过脸书发文强调：“向书写大韩民国田径新历史的禹相赫选手表示热烈祝贺”，“禹相赫选手幼年遭遇交通事故后遗症导致身体受限，仍以不屈意志突破极限。禹选手的挑战不仅给予我们国家，更为全世界人民带来了巨大勇气与希望。”禹相赫是“长短腿”患者，8岁交通事故后遗症导致其左脚（275毫米）与右脚（265毫米）存在1厘米差距。禹相赫通过此次世锦赛奖金等获得近1亿韩元奖励。禹相赫将获得东京世锦赛个人项目亚军奖金3.5万美元（约合4800万韩元）。大韩田联支付的奖金为5000万韩元。今年，禹相赫包括东京世锦赛在内共参加8次国际赛事，取得7次冠军、1次亚军。仅公开奖金部分合计已超过2.4亿韩元。禹相赫3月在南京世界室内锦标赛夺冠，获得大赛奖金4万美元（约合5500万韩元）及大韩田联奖金5000万韩元。5月龟尾亚洲锦标赛夺冠对应的大韩田联奖金为1500万韩元。6月与7月他在国际田联钻石联赛两度夺冠，从大赛组委会获得的奖金为2万美元（约合2700万韩元）。任寶美 bom@donga.com