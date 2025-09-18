

九月是伫立于季节门槛的月份。夏日暑气渐消，田野染上金黄。在欧洲农耕社会，九月曾是收获的时节。荷兰画家彼得•勃鲁盖尔于1565年创作的《收割者》（见图）正是生动展现了此季风貌。



此画原由安特卫普商人兼艺术收藏家尼古拉斯•容赫林克为自家别墅定制，乃描绘四季的六幅系列组画之一。画中农夫们挥汗收割谷物，搬运沉甸甸的麦穗，聚于树荫下分食面包与菜肴。更有男子仰卧酣睡，尽享午憩。劳动与休憩、生产与消费在此画面中和谐共存。



当文艺复兴时期画家多钟情于神话与圣经题材时，勃鲁盖尔却将目光投向平凡农民的日常。他将同时代普通人的生活而非英雄事迹升华为艺术主题，以细致观察为基础如实描绘自然，却既不理想化亦不美化人物。正因如此，其作品被评价不仅是单纯风俗画，更是社会记录与时代肖像。



勃鲁盖尔在记录时代的方式上亦展现独创性。画中风景并非特定地形的机械再现，而是多种景致的想象融合。他选取从高坡俯瞰的视角，将近处田间劳作的农人至远方铺展的村落山脉尽收眼底。这种独创的透视法提供了一种超越现实的眼睛——一种审视历史脉络与共同体整体生活的宏观视野。



收获的季节年复一年如期而至。勃鲁盖尔的画作提醒我们：丰饶不仅是谷物盈仓，更是共同劳作、共同分享的共同体生活之产物。它传递着这样的启示——收获并非一人之功，乃众人之果；唯有共享，方显真义。

