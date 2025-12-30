NewJeans完整体回归告吹 与成员Danielle解约

因与所属经纪公司“ADOR”进行专属合约纠纷而备受关注的女团NewJeans（成员包括Danielle、Minji、Hanni、Haerin、Hyein）的“完整体”回归计划已告吹。ADOR方面在确认Hanni回归的同时，决定与成员Danielle解除专属合约。ADOR于29日在官方立场声明中表示：“Hanni与家人进行了长时间的深入沟通”，“决定尊重法院判决，与ADOR继续携手前行”。关于成员Minji，声明称“正在进行对话和讨论”。另一方面，声明指出“经判断难以与Danielle继续合作，已向其通报解除专属合约”，“将追究导致纠纷的Danielle的一名家属以及前代表理事闵熙珍的法律责任”。ADOR相关人士对此解释称：“发现Danielle存在（与其他公司）签约或进行独立活动等违反专属合约的行为”，“虽要求改正但未能实现，因此通报解约，并向Danielle提起了损害赔偿诉讼”。去年，NewJeans因要求已被解职的前代表理事闵熙珍回归未获接受，于同年11月宣布终止专属合约，从而进入法律纠纷。ADOR于同年12月提起专属合约有效性确认诉讼，并于今年10月在一审中获得胜诉判决。上月，成员Haerin和Hyein率先决定回归，Hanni、Minji和Danielle也通过媒体表达了回归意愿。但ADOR方面表示将对余下三人的“真意进行确认”，推迟了立即决定。史智媛记者 4g1@donga.com