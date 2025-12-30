仅5000韩元可用于火箭配送 Coupang“取巧式赔偿”引争议

在30日国会听证会召开前一天，Coupang于29日就大规模个人信息泄露事件公布了人均价值5万韩元的损失赔偿方案。由于赔偿金将以仅限在“Coupang生态圈”内使用的购物代金券形式发放，且其中仅5000韩元可用于Coupang平台本身购物，该方案被批评为“取巧式赔偿”，引发争议。根据Coupang的赔偿方案，人均购物代金券总额为5万韩元，但该金额无法全部用于在Coupang应用购买商品或使用Coupang美食外卖服务。因其将可用金额分割为四种类型：可用于火箭配送、火箭直购等Coupang全部商品的5000韩元，Coupang美食5000韩元，Coupang旅行产品2万韩元，以及Alux产品2万韩元，且每种仅限使用一次。此次Coupang赔偿方案的总规模达1.685万亿韩元，是韩国国内发生个人信息泄露事件的企业赔偿金额中最大规模之一，但这主要是由于受害人数达3370万，规模空前庞大所致。韩国消费者团体协会当天发表声明批评称：“Coupang的赔偿方案是在愚弄消费者”，“其设计以刺激消费型优惠为主，已沦落为诱导消费者额外购买、重新注册的营销手段，而非对个人信息侵害的赔偿。”南慧贞记者、李素贞记者 namduck2@donga.com、sojee@donga.com