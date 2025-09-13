禹相赫力压“宿敌”巴尔希姆 冲击世锦赛金牌

“微笑跳跃者”禹相赫（29岁）正向韩国田径史上首枚世锦赛金牌发起冲击。在本赛季出战的7项国际赛事中全部登顶的禹相赫，是13日于日本东京开幕的世界田径锦标赛男子跳高项目的强力夺冠热门。在本次大赛38名参赛选手中，禹相赫拥有本赛季室外赛事的最佳成绩。他于7月在摩纳哥举行的世界田联（WA）钻石联赛中跃过了个人赛季最佳成绩2米34。本届赛事举办地东京国立竞技场，正是禹相赫在2021年东京奥运会实现刷新韩国纪录梦想的福地。东京奥运会前夕，禹相赫曾是未能越过达标线（2米33）的选手。他在排名积分认定的最后一天，于韩国田联专门举办的邀请赛上跃过2米31，以排名第31位获得了仅发放至第32位的奥运门票。戏剧性踏上奥运赛场的禹相赫，在决赛中以创造韩国纪录（当时为2米35）的成绩位列“意外第四”。奥运会后势头上升的禹相赫，在2022年贝尔格莱德世界室内锦标赛上成为首位夺得金牌（2米34）的韩国选手。同年在尤金世锦赛上，他以2米35的成绩成为首位获得银牌的韩国选手。当时以2米37成就世锦赛三连冠的穆塔兹•巴尔希姆（34岁•卡塔尔）本赛季最佳成绩仅停留在2米13。世界田联表示：“本届世锦赛可能成为自2011年大邱大会以来，巴尔希姆首次无缘奖牌的赛事。”禹相赫预计将与2024年巴黎奥运会金牌得主、同龄“至交”哈米什•克尔（新西兰）展开冠军争夺。巴黎奥运会上禹相赫仅获第七名（2米27）。今年3月在中国南京举行的世界室内锦标赛中，禹相赫（2米31）力压克尔（第二名•2米28）夺冠。而在禹相赫因小腿伤势缺席的上月世界田联钻石联赛总决赛上，克尔以2米32的成绩夺冠。东京世锦赛男子跳高资格赛将于14日举行，决赛定于16日进行。任寶美 bom@donga.com