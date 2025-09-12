“三星家电堪称主妇们的完美合作伙伴”，三星电子以人工智能家电为主打进军欧洲市场

三星电子正以基于人工智能（AI）的厨房家电为主力进军欧洲市场。该公司计划通过AI家电解决方案，针对欧洲人高度关注的健康食谱、节能等领域提供对应方案。三星电子通过加强与英国名厨杰米•奥利弗的合作关系，正积极展开本地营销活动。当地时间8日，在伦敦约翰•路易斯百货公司的“杰米•奥利弗厨房工作室”烹饪课堂上，三星电子最新AI厨房家电“双厨系列智能烤箱”和“双厨系列电磁炉”迎接了学员们。三星电子今年5月与杰米•奥利弗建立合作伙伴关系，向其烹饪学校提供了自家的AI厨房家电。当天烹饪课堂的主打菜肴是以茄子为主料的“芝士番茄酱焗烤茄子”（ Parmigiana）。 芝士番茄酱焗烤茄子是一道将茄子、番茄酱、奶酪等层层叠加后放入烤箱烘烤的意大利传统菜肴。烹饪准备工作中的茄子烘烤和番茄酱制作均使用三星双厨系列电磁炉完成。该产品采用密织线圈技术，无论从小型煎锅到大型长柄容器，置于灶台任何位置都能均匀传热。得益于此，茄子得以在均匀温度下均匀受热。加入洋葱、大蒜等材料的番茄酱也避免了焦糊，通过均匀受热提升了完成度。备料完成后，将茄子、番茄酱和奶酪层层堆叠，放入预先预热的三星双厨系列智能烤箱中均匀烘烤。该产品将内腔分为上下两个独立空间，可根据食材大小选择整体使用或分隔使用，确保各种食材都能均匀受热。当天主持烹饪课程的当地厨师表示：“三星家电堪称主妇们的完美合作伙伴。使用三星AI家电时，可通过三星智能家居平台‘SmartThings’预先预热烤箱，通过食品平台‘Samsung Food’获取多样食谱推荐，从而在厨房中享受顶级功能。”三星电子欧洲地区首席营销官（CEO）本杰明•布朗强调：“三星电子正在开展多项让欧洲客户亲身体验三星家电卓越性能的项目。我们将通过基于AI的创新厨房家电与解决方案，持续引领欧洲市场。”伦敦=李栋勋记者 dhlee@donga.com