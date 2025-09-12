载着330名韩国劳工的大巴，为启程回国前往机场

因美国移民当局查处现代汽车-LG新能源合作电池工厂建设现场而被拘留的330名工人于当地时间11日凌晨2点左右获释。这距离4日被关押在美国佐治亚州福克斯顿的移民和海关执法局拘留设施过了一周。此次获释的劳动者有317名韩国人、10名中国人、3名日本人和1名印度尼西亚人。其中一名家属拥有永久居住权的韩国人决定留在美国，其余330人当天前往亚特兰大国际机场，登上了飞往韩国的飞机。据韩国外交部透露，他们将于12日下午抵达仁川国际机场。韩美当局一致同意，此次被拘留的劳动者今后再入境美国时不会受到不利影响。韩国外交部长赵显当天上午，在美国华盛顿白宫会见了美国国务卿卢比奥。他表示：“我们得到了回国的韩国人再次入境美国时不会受到不利影响的承诺。”他表示：“我还会见了白宫国家安全会议副助理安德鲁·贝克，再次确认了与鲁比奥的协议事项。”赵显当天在华盛顿韩国驻美大使馆举行的媒体座谈会上表示：“将迅速协商成立美国国务院和韩国外交部间工作组，配合韩国企业对美投资，制定新形式的签证。”也就是说，韩美两国将组成旨在改善签证制度的工作组，以防止类似事件再次发生。韩国外交部一官员表示：“承诺今后（韩国国民再次入境时）不会遭受不利影响的美国最高层主体是鲁比奥，期待他能兑现这一承诺。”福克斯顿=常驻美国记者申振宇、金成模记者 niceshin@donga.com、mo@donga.com