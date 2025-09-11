三星人工智能家居体验中心吸引伦敦市民，年接待数十万人次成热门体验地标

坐落于伦敦国王十字区的三星电子欧洲最大规模体验店，正见证着这片工业革命时期（18世纪）煤炭运输重镇的新生。该店配备人工智能（AI）家居体验空间、烹饪课堂及咖啡厅等便利设施，年均吸引游客达数十万人次。当地时间8日，记者探访三星电子位于英国伦敦的高端体验店“三星国王十字店（KX）”，切身感受了三大契合当地生活方式的体验空间。为迎接欧洲最大规模信息技术与家电展会“IFA 2025”，该店今年初强化人工智能家居体验项目，当地民众满意度显著提升。在提升用户便利性的“巴比肯公寓”体验区，访客可通过移动设备直接操控家电。启动“早安模式”后，窗帘自动开启且照明灯点亮；选择“晚安模式”时，屋内家电电源自动关闭，百叶窗渐次合拢，让人沉浸式体验舒适就寝环境。聚焦能源效率的“哈克尼公寓”体验区，则展示了契合欧洲消费者节能趋势的“人工智能节能模式”。用户可通过平板电脑追踪电力消耗量，实时查看可节约的能源数据。厨房展区定期邀请当地名厨开设烹饪课程，毗邻体验区还设有咖啡厅，为访客提供休憩空间。三星电子相关负责人表示：“作为进军欧洲市场的前哨，KX门店始终率先应用最新人工智能家居技术供顾客体验。在IFA 2025展会亮相的产品，也将在上市后第一时间陈列于本店。”KX体验店成立于2019年，是集产品展示、体验与购买于一体的高端空间，占地面积达1858平方米，位居欧洲体验型卖场之首。随着国王十字区成为城市再开发的典范案例，当地对人工智能家居产品的需求持续增长。李栋勋记者 dhlee@donga.com